مونديال فرنسا - كاس رئيس الاتحاد الدولي- -حصة تدريبية للمنتخب التونسي استعدادا للقاء بولونيا

Samedi 21 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-21 12:32:01

- اجرى المنتخب التونسي لكرة اليد امس الجمعة حصة تدريبية بقاعة مرسال سردان ببرست (600 كلم عن العاصمة باريس) استعدادا لمباراته اليوم امام بولونيا انطلاقا من الساعة 16 بقاعة برست ارينا ضمن كاس رئيس الاتحاد الدولي.وكانت العناصر الوطنية تحولت امس الى برست على متن الطائرة لخوض المباريات الترتيبية من اجل المراكزمن 17 الى 20 واوضح المدرب الوطني حافظ الزوابي ان هذه المرحلة من المونديال ستكون صعبة بالنسبة للاعبين خاصة على مستوى المعنويات التي تراجعت بعد الاخفاق في الترشح للدور الثاني بعد ان كان بايدينا وهذه احكام الكرة.اليوم دخلنا مرحلة ثانية.ومنافسنا البولوني في المباراة الاولى منتخب عريق في كرة اليد.وهذا تحد جديد امام المنتخب وهو مطالب بان يسترجع جميع قواه وخاصة المعنوية وان يؤكد ان المردود الكبير الذي ظهر في الدور لم يات من محض الصدفة بل هو نتيجة عمل جاد.وسيقوم المنتخب التونسي اليوم بمعاينة بالفيديو لمنافسه البولوني للوقوف على نقاط ضعفه وقوته.