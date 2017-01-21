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Médias

سمير الوافي يتحول الى ''حزاز'' وسط عركة عنيفة وبذيئة

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - يستضيف الاعلامي سمير الوافي في حلقة الأحد القادم في برنامج “لمن يجرؤ فقط” كل من وليد جلّاد وخالد شوكات إلى جانب رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس النوّاب سفيان طوبال والصحفيّين حسن بن عثمان وصالح عطيّة.

وأكّد الوافي أنّ الحلقة شهدت تشنّجا شديدًا وحالة من التوتّر بين وليد جلّاد وخالد شوكات، كادت أن تخرج عن السيطرة.

وهذا ما كتبه الوافي عن هذه الحلقة:
انا اليوم لم أكن منشطا ومديرا للحوار...بل تحولت غصبا عني الى حزاز وسط عركة عنيفة وبذيئة بين ضيفين احترمهما...هما خالد شوكات ووليد الجلاد...تبادل شتائم واتهامات ومواجهة عنيفة لم أتوقعها...أحد أسبابها حافظ قائد السبسي...ونجحنا في السيطرة عليها ومنع تحولها من كلمات الى لكمات بصعوبة كبيرة...رغم أن النقاش بدأ هادئا لكنه خرج عن السيطرة...بعد ان عجز السيد شوكات عن التحكم في أعصابه...
لكن مفاجأة الحلقة هو اعتراف مثير جدا وجريء جدا وخاص للكاتب المثير للجدل حسن بن عثمان...حول علاقته بالزطلة حيث تجرأ على.........!!...

وكان سفيان طوبال ضيفا أيضا ومعه الاعلامي صالح عطية.



Publié le:2017-01-21 11:29:22

festival-bd8f6df642246fdae947a8b4515fd2f4-2017-01-21 11:29:22
    
    
    
    
    





7 de 7 commentaires pour l'article 137250

Elwatane  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 19h 41m | Par           
توه مَش عبير موسى ارجل منهم !

Ahmed Beyoub  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 18h 31m |           
شويكات كأن صوة الحكومه وأكبر ممجدا لها ثم بعد خروجه بل بعد التغيير أصبح أكبر وأول الناقدين
لا حول ولا قوة إلا بالله

حكومات النداء تحاول تشريك كل الكوادر ولذلك تغير الأشخاص عند كل تغيير حكومى
الخلاصة كوادر تلهث وراء المناصب وغياب الإقتناع بثوابت ومبادأ

تونس تأن ومن قلة الرجوله تعانى

Jendoulyon  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 13h 52m |           
كركوز فى قهوة الحاج الكيلاني

Zouze2004  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 13h 36m |           
ت حتى الوافي وافي .سي (طبال ) من التجمع ولى نضيف و مدام بن سدرين عليها شبوهات فساد ملا

Abouahmed Soiaihi  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 12h 04m | Par           
عندما تتحول الحثالة الي. حكام وخبراء ومحللين واعلاميي هذه البلاد : بدا بخالد شوكات القواد لا دين لا ملة صاحبه في حجره " صاحب مقولة الباجي السكارجي بياع اشراب أرسلته العناية الإلهية لينقذ تونس " وليد جلاد اسم خرج من تحت ركام شعب التجمع كان رئيساً لشعبتها ديوث وقواد من الصف الاول وسفيه ومنحط حسن بن عثمان زنديق ينتصب علي كل الموائد يستجدي الأكلات الدسمة بحلالها وحرامها ، همه الأساسي تلبية الكيف وإشباع البطن سلتيا مرناق فودكا عروبية يسارية نكباوية تجمعية لا يهم لا يهم المهم الإشباع الوافي إعلامي انتهازي لا هم له لا الثورة ولا أهدافها لا القيم الإسلامية ولا الوعي بضرورة التغيير المهم تحقيق الربح والزيادة في مداخيله والحفاظ علي امتيازات تجمعية سابقة والسباق للحصول علي منافع الثورة ومنافع الاصطفاف خلف أسياد الثورة المضادة من خلال الإكثار من عمليات التبييض ... هؤلاء الازلام هؤلاء صاروا من الاشراف من الأعيان من الحكام فأين نحن ؟؟

Ahmed Beyoub  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 12h 04m |           
شويكات كأن صوة الحكومه وأكبر ممجد لها ثم بعد خروجه بل بعد التغيير أصبح أكبر وأول الناقدين
لا حول ولا قوة إلا بالله

حكومات النداء تحاول تشركير كل الكوادر ولذلك تغير الأشخاص عند كل تغيير حكومى
الخلاصة كوادر تلهث وراء المناصب وغياب الإقتناع بثوابت
ومبادأ

تونس تأن ومن قلة الرجوله تعانى

Mandhouj  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 12h 00m |           
لمن يجرؤ فقط ، يجب أن تتحول الحلقة تعرض هموم الناس في كل الجهات ، ثم يتدخل سياسيين لعرض حلول .. و هذه أكبر الجرءة ...

أما عراك السياسيين ، سب و شتم ، و و .. لا ينفع الناس ...



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Mali
  20h : Egypte - Ouganda
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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