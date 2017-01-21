سمير الوافي يتحول الى ''حزاز'' وسط عركة عنيفة وبذيئة

وأكّد الوافي أنّ الحلقة شهدت تشنّجا شديدًا وحالة من التوتّر بين وليد جلّاد وخالد شوكات، كادت أن تخرج عن السيطرة.
وهذا ما كتبه الوافي عن هذه الحلقة:
انا اليوم لم أكن منشطا ومديرا للحوار...بل تحولت غصبا عني الى حزاز وسط عركة عنيفة وبذيئة بين ضيفين احترمهما...هما خالد شوكات ووليد الجلاد...تبادل شتائم واتهامات ومواجهة عنيفة لم أتوقعها...أحد أسبابها حافظ قائد السبسي...ونجحنا في السيطرة عليها ومنع تحولها من كلمات الى لكمات بصعوبة كبيرة...رغم أن النقاش بدأ هادئا لكنه خرج عن السيطرة...بعد ان عجز السيد شوكات عن التحكم في أعصابه...
لكن مفاجأة الحلقة هو اعتراف مثير جدا وجريء جدا وخاص للكاتب المثير للجدل حسن بن عثمان...حول علاقته بالزطلة حيث تجرأ على.........!!...
وكان سفيان طوبال ضيفا أيضا ومعه الاعلامي صالح عطية.
Publié le:2017-01-21 11:29:22
Par:weldtounes (Tunisia )
Sur: عبير موسي: سنكون جزء من الحل وعنصرا فاعلا في المشهد السياسي