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Journaux Médias سمير الوافي يتحول الى ''حزاز'' وسط عركة عنيفة وبذيئة Samedi 21 Janvier 2017 بــاب نــات - يستضيف الاعلامي سمير الوافي في حلقة الأحد القادم في برنامج “لمن يجرؤ فقط” كل من وليد جلّاد وخالد شوكات إلى جانب رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس النوّاب سفيان طوبال والصحفيّين حسن بن عثمان وصالح عطيّة.



وأكّد الوافي أنّ الحلقة شهدت تشنّجا شديدًا وحالة من التوتّر بين وليد جلّاد وخالد شوكات، كادت أن تخرج عن السيطرة.



وهذا ما كتبه الوافي عن هذه الحلقة:

انا اليوم لم أكن منشطا ومديرا للحوار...بل تحولت غصبا عني الى حزاز وسط عركة عنيفة وبذيئة بين ضيفين احترمهما...هما خالد شوكات ووليد الجلاد...تبادل شتائم واتهامات ومواجهة عنيفة لم أتوقعها...أحد أسبابها حافظ قائد السبسي...ونجحنا في السيطرة عليها ومنع تحولها من كلمات الى لكمات بصعوبة كبيرة...رغم أن النقاش بدأ هادئا لكنه خرج عن السيطرة...بعد ان عجز السيد شوكات عن التحكم في أعصابه...

لكن مفاجأة الحلقة هو اعتراف مثير جدا وجريء جدا وخاص للكاتب المثير للجدل حسن بن عثمان...حول علاقته بالزطلة حيث تجرأ على.........!!...



وكان سفيان طوبال ضيفا أيضا ومعه الاعلامي صالح عطية.







Publié le:2017-01-21 11:29:22

- يستضيف الاعلامي سمير الوافي في حلقة الأحد القادم في برنامج “لمن يجرؤ فقط” كل من وليد جلّاد وخالد شوكات إلى جانب رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس النوّاب سفيان طوبال والصحفيّين حسن بن عثمان وصالح عطيّة.وأكّد الوافي أنّ الحلقة شهدت تشنّجا شديدًا وحالة من التوتّر بين وليد جلّاد وخالد شوكات، كادت أن تخرج عن السيطرة.انا اليوم لم أكن منشطا ومديرا للحوار...بل تحولت غصبا عني الى حزاز وسط عركة عنيفة وبذيئة بين ضيفين احترمهما...هما خالد شوكات ووليد الجلاد...تبادل شتائم واتهامات ومواجهة عنيفة لم أتوقعها...أحد أسبابها حافظ قائد السبسي...ونجحنا في السيطرة عليها ومنع تحولها من كلمات الى لكمات بصعوبة كبيرة...رغم أن النقاش بدأ هادئا لكنه خرج عن السيطرة...بعد ان عجز السيد شوكات عن التحكم في أعصابه...لكن مفاجأة الحلقة هو اعتراف مثير جدا وجريء جدا وخاص للكاتب المثير للجدل حسن بن عثمان...حول علاقته بالزطلة حيث تجرأ على.........!!...وكان سفيان طوبال ضيفا أيضا ومعه الاعلامي صالح عطية.

festival-bd8f6df642246fdae947a8b4515fd2f4-2017-01-21 11:29:22

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Elwatane (France) | Samedi 21 Janvier 2017 à 19h 41m | Par