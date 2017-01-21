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Journaux Sport كاسبرجاك يدعو اللاعبين لمزيد التحلي بالروح الانتصارية والعزيمة Samedi 21 Janvier 2017 بــاب نــات - (من مبعوث وات حسني الغربي)- دعا مدرب المنتخب الوطني التونسي هنري كسبرجاك لاعبيه الى مواصلة التحلي بالروح الانتصارية في قادم مباريات نهائيات كاس أمم إفريقيا الغابون 2017 انطلاقا من مباراة الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية و التي ستجمعه يوم 23 جانفي الجاري بمنتخب الزمبابوي مع ترك حسابات التأهل الى الدور ربع النهائي الضيقة جانبا.



وأفاد كسبرجاك في تصريح لمبعوث "وات" الى ليبروفيل ان "المنتخب التونسي قدم مباراة ممتازة امام الجزائر بفضل استعادته الذهنية و البدنية العالية بعد هزيمته في لقاء السنيغال بالاضافة الى ردة الفعل القوية و الانضباط التكتيكي حيث افرزت تلك المباراة عديد النقاط الايجابية التي يتعين المحافظة عليها والاستفادة منها في بقية مشوار النهائيات رغم بدايتنا الصعبة في اللقاء "

وتابع الفني البولوني الفرنسي قائلا "لقد حرصت على متابعة مردود منتخب الزمبابوي في اللقاء الأخير ضد السنيغال و قد تاكد لي ان هذا الفريق يتطور باطراد و يعتمد على اللعب الجماعي مع امتلاكه لمهارات فنية جد محترمة وسوف يخوض اللقاء المرتقب بخيار الانتصار من اجل الترشح" مستدركا "مهما يكن من امر المنافس فإننا مطالبون بالتعويل على امكانياتنا وعدم ترك أي فرصة للمنافس لإحداث الفارق".

وأضاف كسبرجاك "لاشك ان وضعية المنتخب التونسي أصبحت أفضل بكثير و اصبح مصيرنا بين أقدام لاعبينا و لكن كل هذا لايتعدى عتبة الحسابات النظرية فنحن مطالبون بالتعامل مع المباراة بعقلية انتصارية والاستمرار في ذات النجاعة التي أظهرناها في مباراة الجزائر رغم ان نتيجة التعادل تكفينا للمرور الى الدور ربع النهائي".

وختم مدرب منتخب نسور قرطاج "ارضية الميدان لا تعترف بالحسابات و التخمينات المسبقة بل تبقى حقيقتها بين ارجل اللاعبين وبالتالي فيتعين خوض مباراة الاثنين بارادة قوية لتحقيق الفوز الذي من شانه ان يدعم الاجواء الايجابية التي نعيشها".





ويذكر ان المنتخب التونسي الذي كان وصل ظهر امس الجمعة الى العاصمة الغابونية ليبروفيل يجري مساء اليوم حصة تدريبية مغلقة انطلاقا من الساعة السابعة ويحتل ابناء المدرب هنري كسبرجاك المركز الثاني في المجموعة الثانية ب 3 نقاط خلف السنيغال (6 نقاط) الذي ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي فيما يتقاسم المنتخبان الجزائري و الزمبابوي المركز الاخير بنقطة يتيمة.





Publié le:2017-01-21 11:21:12

دعا مدرب المنتخب الوطني التونسي هنري كسبرجاك لاعبيه الى مواصلة التحلي بالروح الانتصارية في قادم مباريات نهائيات كاس أمم إفريقيا الغابون 2017 انطلاقا من مباراة الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية و التي ستجمعه يوم 23 جانفي الجاري بمنتخب الزمبابوي مع ترك حسابات التأهل الى الدور ربع النهائي الضيقة جانبا.وأفاد كسبرجاك في تصريح لمبعوث "وات" الى ليبروفيل ان "المنتخب التونسي قدم مباراة ممتازة امام الجزائر بفضل استعادته الذهنية و البدنية العالية بعد هزيمته في لقاء السنيغال بالاضافة الى ردة الفعل القوية و الانضباط التكتيكي حيث افرزت تلك المباراة عديد النقاط الايجابية التي يتعين المحافظة عليها والاستفادة منها في بقية مشوار النهائيات رغم بدايتنا الصعبة في اللقاء "وتابع الفني البولوني الفرنسي قائلا "لقد حرصت على متابعة مردود منتخب الزمبابوي في اللقاء الأخير ضد السنيغال و قد تاكد لي ان هذا الفريق يتطور باطراد و يعتمد على اللعب الجماعي مع امتلاكه لمهارات فنية جد محترمة وسوف يخوض اللقاء المرتقب بخيار الانتصار من اجل الترشح" مستدركا "مهما يكن من امر المنافس فإننا مطالبون بالتعويل على امكانياتنا وعدم ترك أي فرصة للمنافس لإحداث الفارق".وأضاف كسبرجاك "لاشك ان وضعية المنتخب التونسي أصبحت أفضل بكثير و اصبح مصيرنا بين أقدام لاعبينا و لكن كل هذا لايتعدى عتبة الحسابات النظرية فنحن مطالبون بالتعامل مع المباراة بعقلية انتصارية والاستمرار في ذات النجاعة التي أظهرناها في مباراة الجزائر رغم ان نتيجة التعادل تكفينا للمرور الى الدور ربع النهائي".وختم مدرب منتخب نسور قرطاج "ارضية الميدان لا تعترف بالحسابات و التخمينات المسبقة بل تبقى حقيقتها بين ارجل اللاعبين وبالتالي فيتعين خوض مباراة الاثنين بارادة قوية لتحقيق الفوز الذي من شانه ان يدعم الاجواء الايجابية التي نعيشها".ويذكر ان المنتخب التونسي الذي كان وصل ظهر امس الجمعة الى العاصمة الغابونية ليبروفيل يجري مساء اليوم حصة تدريبية مغلقة انطلاقا من الساعة السابعة ويحتل ابناء المدرب هنري كسبرجاك المركز الثاني في المجموعة الثانية ب 3 نقاط خلف السنيغال (6 نقاط) الذي ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي فيما يتقاسم المنتخبان الجزائري و الزمبابوي المركز الاخير بنقطة يتيمة.

festival-5f0a3680e1058c2dc386ace473087d6f-2017-01-21 11:21:12

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Ahmed Beyoub (France) | Samedi 21 Janvier 2017 à 12h 10m |