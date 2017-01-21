Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Law Saalouk  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Sport

خالد حسني يغادر أستوديو حنبعل إثر خلاف مع مختار التليلي

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - انسحب أمس الجمعة 20 جانفي 2017 المحلل الفني خالد حسني من حصة سويعة" كان" التي بثتها في المباشر قناة حنبعل بعد مناوشة و شجار دار بينه و بين مختار التليلي بسبب دفاع التليلي على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ وأحقيته في إبداء رأيه في الأمور الفنية للمنتخب التونسي وهو ما رفضه خالد حسني وقرر على إثره الانسحاب من الحصة غاضبا.




Publié le:2017-01-21 10:52:59

festival-c97223bc53a281ac2baafc64908e824b-2017-01-21 10:52:59
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 137247

Fawz Zia  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 18h 57m |           
قريب يستعمر اللتلفزة هذا مختار التليلي

David Gaullier  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 16h 17m |           
زوزكلاب مسخين عار على تونس هذه الأشكال

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 12h 49m |           
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L' AGORA !!!!!!! chez nous l'agora devient une mascarade ou Laamari et ses paires sont devenus rois !!!!!!!!!!!!!!!!! ici, deux cons se disputent à cause de questions bidons !!!!!!!!!!!!!!!



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Mali
  20h : Egypte - Ouganda
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12430,9

  • (19/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,46876 DT        1$ =2,30433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/01)   383,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137247 33010|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires