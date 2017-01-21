Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Sport خالد حسني يغادر أستوديو حنبعل إثر خلاف مع مختار التليلي Samedi 21 Janvier 2017 بــاب نــات - انسحب أمس الجمعة 20 جانفي 2017 المحلل الفني خالد حسني من حصة سويعة" كان" التي بثتها في المباشر قناة حنبعل بعد مناوشة و شجار دار بينه و بين مختار التليلي بسبب دفاع التليلي على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ وأحقيته في إبداء رأيه في الأمور الفنية للمنتخب التونسي وهو ما رفضه خالد حسني وقرر على إثره الانسحاب من الحصة غاضبا.









Publié le:2017-01-21 10:52:59



festival-c97223bc53a281ac2baafc64908e824b-2017-01-21 10:52:59

Tweeter









Fawz Zia (Tunisia) | Samedi 21 Janvier 2017 à 18h 57m |