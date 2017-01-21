Publié le:2017-01-21 10:52:59
خالد حسني يغادر أستوديو حنبعل إثر خلاف مع مختار التليلي
Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - انسحب أمس الجمعة 20 جانفي 2017 المحلل الفني خالد حسني من حصة سويعة" كان" التي بثتها في المباشر قناة حنبعل بعد مناوشة و شجار دار بينه و بين مختار التليلي بسبب دفاع التليلي على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ وأحقيته في إبداء رأيه في الأمور الفنية للمنتخب التونسي وهو ما رفضه خالد حسني وقرر على إثره الانسحاب من الحصة غاضبا.
Publié le:2017-01-21 10:52:59
Publié le:2017-01-21 10:52:59
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Par:weldtounes (Tunisia )
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