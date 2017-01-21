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Sport

إصابة الحارس ايمن المثلوثي ليست بليغة في انتظار الكشوفات (طبيب المنتخب التونسي)

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - (من مبعوث وات حسني الغربي)- اكد سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي ان الحالة العامة لصحة للاعبي المنتخب ممتازة و لا تدعو للقلق رغم المجهودات البدنية المضنية التي بذلتها العناصر الوطنية خلال ظرف زمني وجيز لايتجاوز 4 ايام في مباراتي السنيغال و خاصة الجزائر وحتى الإصابة التي تعرض لها الحارس ايمن المثلوثي لا تكتسي خطورة كبيرة في انتظار الكشوفات الطبية التي سنجريها اليوم السبت .

وأضاف الشملي في تصريح لمبعوث "وات" الى العاصمة الغابونية ليبروفيل ان " لقد احس الحارس المثلوثي بأوجاع على مستوى عضلة اسفل الرجل بفعل المجهودات التي قام بها منذ بداية المباراة و التصديات الهامة التي قام بها وهو ما افرز بعض الإرهاق و الأوجاع التي اخترنا على إثرها تغييره بالحارس رامي الجريدي كإجراء وقائي طالما و ان هناك عناصر قادرة على مساعدته في هذا الظرف الاستثنائي".
وتابع طبيب المنتخب التونسي ان "الأوجاع التي راودت المثلوثي حديثة و ليست قديمة وهي في تشخيصي الأولي لا تكتسي خطورة بالغة ولا تعد إصابة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة بل هو شد عضلي و قد أجرينا أمس حصة لإزالة الإرهاق بعد الوصول الى العاصمة ليبروفيل حيث اخترنا منحه بعض الراحة في انتظار إخضاعه اليوم السبت الى جملة من الكشوفات و ستكون كل العناصر مبدئيا على ذمة الإطار الفني انطلاقا من الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم بالتالي قد يكون جاهزا للقاء الجولة الثالثة ضد الزمبابوي يوم الاثنين القادم" .

ويجري زملاء وهبي الخزري مساء اليوم السبت حصة تدريبية ستنطلق بداية من الساعة السابعة مساء ستكون مغلقة أي دون الإدلاء بالتصريحات المالوفة ويذكر ان المنتخب التونسي يحتل المرتبة الثانية في مجموعته الثانية ب3 نقاط اثر هزيمة امام السنيغالي وانتصار على المنتخب الجزائري خلف منتخب اسود التريتغا 6 نقاط الذي ضمن تاهله بعد فوزه امس على حساب الزمبابوي الذي يتقاسم مع "منتخب الخضر" المركز الأخير بنقطة و احدة وسيكون المنتخب التونسي مطالبا بالانتصار او بالتعادل في لقاء الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول امام الزمبابوي من اجل ضمان التأهل الى الدور ربع النهائي لكاس لمم افريقيا التي تحتضنها الغابون الى غاية يوم 5 فيفري القادم.



Publié le:2017-01-21 10:09:12

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Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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