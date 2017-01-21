الغابون -2017 - السنيغال-الجزائر:''أسود تارانغا '' عازمون على تحقيق انتصار ثالث

فبفضل فوزين سجلهما أمام تونس و زيمبابوي بنفس النتيجة (2-0), لا ينوي المنتخب السنيغالي الاكتفاء بذلك حيث يطمح لحصد 9 نقاط في مرحلة المجموعات.
وصرح النجم السنيغالي ولاعب نادي ليفربول الأنجليزي, ساديو ماني صاحب هدفين في الدورة, للصحافة قائلا:"لقد ضمنا تأهلنا, لكننا سنخوض مباراتنا القادمة أمام الجزائر للفوز بها.
سوف لن نستصغر الفريق الجزائري, سنلعب كل لقاء من أجل الفوز, لقد نسينا الانتصار بسرعة و سنعود للعمل بأكثر قوة و عزيمة".
ويذهب زميله إسماعيل سار لاعب نادي ماتز الفرنسي, في نفس الاتجاه حيق يقول:"سنلعب أمام الجزائر من أجل الفوز.
نريد تحقيق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات".
ولبلوغ هذا الهدف, ينوي المدرب السنيغالي اليو سيسي اقحام أحسن تشكيلة له امام الجزائر.
ولم يتأهل السنيغال للدور الثاني منذ نسخة 2006 بمصر.
وحسب المختصين, فان "أسود تيرانعا" مرشحين بنسبة كبيرة للتتويج باللقب القاري لاول مرة في تاريخهم".
Publié le:2017-01-21 09:42:42
Par:weldtounes (Tunisia )
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