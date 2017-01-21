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Sport

الغابون -2017 - السنيغال-الجزائر:''أسود تارانغا '' عازمون على تحقيق انتصار ثالث

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - يؤكد لاعبو المنتخب السنيغالي لكرة القدم, أول متأهل للدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون, عزمهم على تحقيق العلامة الكاملة من خلال تسجيل الفوز الثالث يوم الأثنين المقبل على حساب المنتخب الجزائري بملعب فرانسفيل (سا 00ر20) في اطار الجولة الثالثة و الأخيرة للدور الأول (المجموعة الثانية).

فبفضل فوزين سجلهما أمام تونس و زيمبابوي بنفس النتيجة (2-0), لا ينوي المنتخب السنيغالي الاكتفاء بذلك حيث يطمح لحصد 9 نقاط في مرحلة المجموعات.
وصرح النجم السنيغالي ولاعب نادي ليفربول الأنجليزي, ساديو ماني صاحب هدفين في الدورة, للصحافة قائلا:"لقد ضمنا تأهلنا, لكننا سنخوض مباراتنا القادمة أمام الجزائر للفوز بها.
سوف لن نستصغر الفريق الجزائري, سنلعب كل لقاء من أجل الفوز, لقد نسينا الانتصار بسرعة و سنعود للعمل بأكثر قوة و عزيمة".
ويذهب زميله إسماعيل سار لاعب نادي ماتز الفرنسي, في نفس الاتجاه حيق يقول:"سنلعب أمام الجزائر من أجل الفوز.
نريد تحقيق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات".

ولبلوغ هذا الهدف, ينوي المدرب السنيغالي اليو سيسي اقحام أحسن تشكيلة له امام الجزائر.
ولم يتأهل السنيغال للدور الثاني منذ نسخة 2006 بمصر.
وحسب المختصين, فان "أسود تيرانعا" مرشحين بنسبة كبيرة للتتويج باللقب القاري لاول مرة في تاريخهم".

Publié le:2017-01-21 09:42:42

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Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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