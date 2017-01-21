جدّة: إرهابيان فجرا نفسيهما أثناء مواجهة مع قوات الأمن السعودي

Samedi 21 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-21 09:17:54

- فجر إرهابيان نفسيهما أثناء اقتحام قوات الأمن السعودية وكر كان يختبئ فيه مجموعة من الإرهابيين حي الحرازات بمحافظة جدة.ونقلت الصحف المحلية عن شهود عيان وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة في جدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.وكانت قوات الأمن السعودية قد حاصرت موقع يشتبه تواجد فيه مجموعة من الإرهابين؛ وطالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، ثم تفجير أثنين منهما نفسيهما، ولم تشر أي مصادر محلية عن ضحايا في صفوف قوات الأمن، وينتظر بيان وزارة الداخلية ليكشف عن تفاصيل العملية.ونشر عدد من مستخدمي موقع "يوتيوب" مقطع فيديو للحظة التفجير الإرهابي، وما تبعه من تبادل لإطلاق النيران.