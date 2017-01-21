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Monde

البرلمان التركي يوافق على تعزيز صلاحيات أردوغان

Samedi 21 Janvier 2017
وكالات - وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونال نص المشروع 339 صوتا، أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء الشعبي العام في الربيع المقبل.

ووفقا لـ"فرانس برس"، يقول معارضو أردوغان إن التعديلات الجديدة "خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي" في تركيا، فيما يرى الرئيس أنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.
وخلال مناقشات دارت مساء الخميس، أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس، مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.


وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، كما أنها تسمح لأردوغان بحكم تركيا حتى عام 2029.

Publié le:2017-01-21 09:14:52

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2 de 2 commentaires pour l'article 137240

MedTunisie  ()  |Samedi 21 Janvier 2017 à 18h 51m | Par           
برلمنيون يعطون صلاحياتهم للرئيس لا يرجى منهم خير

Moezz  (Tunisia)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 10h 58m | Par           
ما يفعله والكثير مما فعله اردوقان بعد الانقلاب الفاشل خطا النظام البرلماني اضمن الديمقراطية ولعدم التجبر



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Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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