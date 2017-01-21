Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Law Saalouk  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Monde

مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 50 جراء انفجار في سوق بشمال باكستان

Samedi 21 Janvier 2017
وكالات - قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب أكثر من خمسين، اليوم السبت، إثر انفجار وقع في سوق للخضار، شمالي باكستان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وسائل الإعلام، إن الحادث وقع في مدينة باراشينار الواقعة في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية.

وطوقت الشرطة المنطقة واستخدمت المروحيات لنقل المصابين إلى المستشفيات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



Publié le:2017-01-21 09:12:44

festival-b98bb8f89e76f4a30d3fa0f8dcce2c40-2017-01-21 09:12:44
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137239



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Mali
  20h : Egypte - Ouganda
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12430,9

  • (19/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,46876 DT        1$ =2,30433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/01)   383,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137239 1675|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires