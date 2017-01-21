مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 50 جراء انفجار في سوق بشمال باكستان

Samedi 21 Janvier 2017

وكالات - قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب أكثر من خمسين، اليوم السبت، إثر انفجار وقع في سوق للخضار، شمالي باكستان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.



وقالت وسائل الإعلام، إن الحادث وقع في مدينة باراشينار الواقعة في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية.



وطوقت الشرطة المنطقة واستخدمت المروحيات لنقل المصابين إلى المستشفيات.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.







Publié le:2017-01-21 09:12:44

