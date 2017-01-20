كريم الغربي بعد ان أثارت صورة خطيبته جدلا: خطبت بنت عم نورالدين نجار الحومة

وقال كريم الغربي في تدوينة في صفحته " كي كنت نخدم serveur في قهوة الحومة و ضروفي على قدها ملقيت كان بنت حومتي ... الطفلة هذي واقفة معايا و صابرة و ديما تقلي " يا كريم معاك في الحلو و المر" و تاوة كي تحلت البيبان كانت تسخايل بش نبدلها ياخي مشيت كلمت دارنا و خطبتها ... هذي هي حكايتي المتواضعة يا ناس juste حبيت نكذب الإشعات الي تقول كريم خطب بنت رجل أعمال ولا شنية و هي بنت عم نورالدين نجار الحومة ربي يفضلوا.
جدير بالذكر ان كريم الغربي اقام حفل خطوبة متواضع في بيت خطيبته بحضور العائلة.
Publié le:2017-01-20 20:00:58
Par:Kais Kharroubi (Tunisia ) Par Mobile
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