هدية ترامب وميلانيا تربك ميشيل وأوباما

وتقول شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن لحظة إعطاء آل ترامب الهدية لميشيل أوباما اتسمت بالارتباك لأن ميشيل لم تدر ما الذى يجب أن تفعله بهذه الهدية، إلى أن جاء شخص وأخذها منها.
Publié le:2017-01-20 19:45:55
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Par:Kais Kharroubi (Tunisia ) Par Mobile
Sur: مع اقتراب موعد المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل : قراءة في تاريخ العمل النقابي في تونس