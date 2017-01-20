هدية ترامب وميلانيا تربك ميشيل وأوباما

Vendredi 20 Janvier 2017

بــاب نــات

وكالات





Publié le:2017-01-20 19:45:55

- أربكت هدية الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب خلال لقائهما الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشيل فى البيت الأبيض.وتقول شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن لحظة إعطاء آل ترامب الهدية لميشيل أوباما اتسمت بالارتباك لأن ميشيل لم تدر ما الذى يجب أن تفعله بهذه الهدية، إلى أن جاء شخص وأخذها منها.