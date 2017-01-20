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Monde

هدية ترامب وميلانيا تربك ميشيل وأوباما

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - وكالات - أربكت هدية الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب خلال لقائهما الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وزوجته ميشيل فى البيت الأبيض.

وتقول شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن لحظة إعطاء آل ترامب الهدية لميشيل أوباما اتسمت بالارتباك لأن ميشيل لم تدر ما الذى يجب أن تفعله بهذه الهدية، إلى أن جاء شخص وأخذها منها.





Publié le:2017-01-20 19:45:55

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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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