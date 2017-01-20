الغابون 2017: تعادل منتخبي الكونغو الديمقراطية و كوت ديفوار بهدفين لمثلهما

Vendredi 20 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 19:38:56

- تعادل منتخبا الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة، على أرضية ملعب أوييم، في اطار منافسات الجولة الثانية من الدور الأول للمجموعة الثالثة، ضمن نهائيات الدورة ال31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم ، التي تحتضنها الغابون إلى غاية يوم خامس فبراير القادم.وسجل هدفي منتخب الكونغو الديموقراطية كل من نيكسنيس كيبانو (د10) و جونيور كبنانغا كالونجي (د28) ، فيما وقع هدفي المنتخب الإيفواري ويلفريد بوني (د26) و سيري ديي (د67) .وكان المنتخب الإيفواري، حامل اللقب، تعادل في الجولة الأولى مع نظيره الطوغولي بدون أهداف ، فيما فاز متخب الكونغو الديمقراطية على المنتخب الوطني المغربي بهدف للاشيء .وعن المجموعة ذاتها سيلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الطوغولي.