الغابون 2017: تعادل منتخبي الكونغو الديمقراطية و كوت ديفوار بهدفين لمثلهما

وسجل هدفي منتخب الكونغو الديموقراطية كل من نيكسنيس كيبانو (د10) و جونيور كبنانغا كالونجي (د28) ، فيما وقع هدفي المنتخب الإيفواري ويلفريد بوني (د26) و سيري ديي (د67) .
وكان المنتخب الإيفواري، حامل اللقب، تعادل في الجولة الأولى مع نظيره الطوغولي بدون أهداف ، فيما فاز متخب الكونغو الديمقراطية على المنتخب الوطني المغربي بهدف للاشيء .
وعن المجموعة ذاتها سيلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الطوغولي.
Publié le:2017-01-20 19:38:56
Par:Kais Kharroubi (Tunisia ) Par Mobile
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