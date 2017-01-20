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Culture

انطلاق الاستعدادات للدورة الخامسة لمهرجان الحامة الدولي

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - تحت شعار "اعطني مسرحا" تنتظم بالحامة من 11 إلى 15 أفريل القادم الدورة الخامسة لمهرجان الحامة الدولي.
ويتضمن برنامج هذه الدورة فقرات متنوعة من بينها "الأيام الثقافية التنموية" من 28 فيفري إلى 5 مارس و"ملتقى الاستثمار" الاذي سينتظم يوم 1 مارس وتظاهرة "أيام الحامة الفوتوغرافية" من 2 إلى 4 مارس و"الملتقى العلمي للشعر" يوم 5 مارس.

وسيكون الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان يوم 11 أفريل بكرنفال استعراضي فرجوي تشارك فيه العديد من الفرق الوطنية والدولية، إضافة إلى تقديم ملحمة من إنتاج هيئة المهرجان.
كما يتضمن المهرجان سهرة تراثية دولية للشعر والغناء الشعبي "الموقف" وعلى عروض مسرحية وفنية عديدة وأنشطة موجهة للأطفال، إضافة إلى ندوة فكرية تحمل عنوان "الثورة الثقافية في فكر نور الدين بن خضر".
وسيشتمل المهرجان على عكاظية شعرية وأمسية للأصوات الشعبية الجنوبية، سعيا من هيئة المهرجان إلى تجميع الأنماط الغنائية الشعبية للجنوب الشرقي وتنوعها والتعريف بثراء المخزون الغنائي وحفظه من الزوال وتقديمه للأجيال الجديدة حفاظا على جزء هام من الهوية الموسيقية.
وقد تم تقديم مختلف هذه الفقرات المبرمجة في جلسة عمل جمعت يوم الجمعة 20 جانفي 2017 والي قابس منجي ثامر بهيئة مهرجان الحامة الدولي، وخصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية للدورة الخامسة للمهرجان حيث تم التأكيد بالخصوص على ضرورة توفير كل العوامل التي تساعد على إنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبرى.



Publié le:2017-01-20 23:03:06

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Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
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