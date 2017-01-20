Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Dawwarin  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Sport

المنتخب التونسي يصل الى العاصمة الغابونية ليبريفيل

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - وصل وفد المنتخب التونسي لكرة القدم ظهر اليوم الى العاصمة الغابونية ليبريفيل قادما من مدينة فرانسفيل حيث اجرى مقابلتين من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا 2017 مع منتخبي السنغال صفر/2 ومع المنتخب الجزائر 1/2ضمن المجموعة الثانية.
ويجري المنتخب التونسي يوم الاثنين س 20 بتوقيت تونس مباراته الثالثة في الدور الاول مع المنتخب الزيمبابوي الذي شاركه صباح اليوم الرحلة من فرانسفيل الى ليبريفيل.

ويجري المنتخب التونسي مساء اليوم حصة تدريبية في ليبيرفيل لازالة الارهاق.
وصرح هنري كاسباتشاك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لمبعوث "وات"/ لقد طوينا صفحة مباراة المنتخب الجزائري وسيتجه التركيز على مباراة المنتخب الزيمبابوي التي ستكون حاسمه من اجل التاهل للدور المقبل.
وقال ان الحسابات لا تعنيني بقدر ما يهمني ان يخوض اللاعبون اللقاء بعقلية الانتصار والحفاظ على نسق تصاعدي في اداء المنتخب ومزيد اثبات العزيمة التي ظهر بها اللاعبون في مقابلتهم مع المنتخب الجزائري .
وكان المنتخب التونسي حقق يوم امس فوزا ثمينا على جاره الجزائري 1/2 جعله يعزز اماله في التاهل الى الدور المقبل شرط الفوز او التعادل مع المنتخب الزمبابوي يوم الاثنين.



Publié le:2017-01-20 18:39:43

festival-278aaf86dd9d20e64a343496d9be7c62-2017-01-20 18:39:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137219



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - RD Congo
  20h : Maroc - Togo
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12493,9

  • (18/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,46979 DT        1$ =2,30503 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/01)   719,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137219 1598|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires