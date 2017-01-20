المنتخب التونسي يصل الى العاصمة الغابونية ليبريفيل

Vendredi 20 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-20 18:39:43

- وصل وفد المنتخب التونسي لكرة القدم ظهر اليوم الى العاصمة الغابونية ليبريفيل قادما من مدينة فرانسفيل حيث اجرى مقابلتين من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا 2017 مع منتخبي السنغال صفر/2 ومع المنتخب الجزائر 1/2ضمن المجموعة الثانية.ويجري المنتخب التونسي يوم الاثنين س 20 بتوقيت تونس مباراته الثالثة في الدور الاول مع المنتخب الزيمبابوي الذي شاركه صباح اليوم الرحلة من فرانسفيل الى ليبريفيل.ويجري المنتخب التونسي مساء اليوم حصة تدريبية في ليبيرفيل لازالة الارهاق.وصرح هنري كاسباتشاك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لمبعوث "وات"/ لقد طوينا صفحة مباراة المنتخب الجزائري وسيتجه التركيز على مباراة المنتخب الزيمبابوي التي ستكون حاسمه من اجل التاهل للدور المقبل.وقال ان الحسابات لا تعنيني بقدر ما يهمني ان يخوض اللاعبون اللقاء بعقلية الانتصار والحفاظ على نسق تصاعدي في اداء المنتخب ومزيد اثبات العزيمة التي ظهر بها اللاعبون في مقابلتهم مع المنتخب الجزائري .وكان المنتخب التونسي حقق يوم امس فوزا ثمينا على جاره الجزائري 1/2 جعله يعزز اماله في التاهل الى الدور المقبل شرط الفوز او التعادل مع المنتخب الزمبابوي يوم الاثنين.