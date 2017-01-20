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Culture

اختيار فيلم ''جسد غريب'' لرجاء العماري في قسم منتدى مهرجان برلين الدولي للفيلم

Vendredi 20 Janvier 2017
بــاب نــات - تم اختيار الفيلم الروائي الطويل "جسد غريب" لرجاء العماري ضمن قائمة الـ43 عملا سينمائيا من جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا التي ستعرض في ركن "منتدى" وهو أحد الأقسام الموازية ضمن الدورة 47 لمهرجان برلين الدولي للفيلم.

وحسب الموقع الرسمي لهذا المهرجان الذي سيقام من 9 إلى 19 فيفري 2017 ، فإنه سيتم تقديم عدد من العروض السينمائية المتنوعة منها 29 عملا يعرض لأول مرة عالميا و10 أعمال آخرى ستقدم في عرضها الدولي الأول، وترواح هذه الأعمال بين الطابع الروائي وغير الروائي، كما ستتضمن برمجة المهرجان أيضا بورتريهات مؤسساتية ومشاريع للدرس على المدى البعيد فضلا عن أشغال وورشات تتمحور حول المقاربات التشاركية والروائية والتجريبية والسياسية في مجال السينما.
وفي هذا السياق، كانت المنتجة السينمائية درة بوشوشة قد أعلنت خلال عرض خاص لفيلم "جسم غريب" بالمعهد الفرنسي بتونس، أن هذا العمل (الذي يستغرق 1ساعة و32 دقيقة) سيخرج للشاشة الكبيرة في تونس خلال شهر فيفري 2017 مشيرة أن العرض العالمي الأول لهذا العمل قدم يوم 8 سبتمبر المنقضي بالمهرجان الدولي لليفلم بتورنتو (كندا).
ويطرح فيلم "جسم غريب" رؤية سينمائية لأحداث 14 جانفي 2011 وما خلفته من تداعيات ومتغيرات مجتمعية على المناخ التونسي.
ويجمع الفيلم كلا من سارة حناشي في دور "سامية" وهيام عباس في دور "ليلى" وهي أرملة أنيقة فقدت زوجها الفرنسي، ويشارك في الفيلم أيضا سليم كشيوش في دور "عماد" وهو نادل مهاجر، وتستقر كل هذه الشخصيات في فرنسا لتتلاقى وتتفاعل فيما بينها في مسارات مختلفة وقصص حب مستحيلة.



Publié le:2017-01-20 21:09:23

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Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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