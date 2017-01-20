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Monde

البنتاغون: مصرع تونسي قيادي في القاعدة في غارة جوية في إدلب

Vendredi 20 Janvier 2017
وكالات - أعلن البنتاغون عن مصرع محمد حبيب بوسعدون التونسي، قيادي داخل تنظيم القاعدة، تونسي الجنسية، خلال غارة جوية استهدفت موقعا لهذا التنظيم قرب مدينة إدلب في سوريا، يوم الثلاثاء 17 يناير.

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بيتر كوك في تصريح رسمي ، إن بوسعدون التونسي كان” متورطا في عمليات خارجية لتنظيم القاعدة وارتبط اسمه بعدة مخططات لمهاجمة أهداف غربية”.
ووصل بوسعدون التونسي إلى سوريا عام 2014 بعد قضائه عدة أعوام في بلدان بأورويا والشرق الأوسط، حيث كان على علاقة بعدة متطرفين، يقول بيتر كوك، مشيرًا إلى أن وفاة بوسعدون ستؤثر سلبا على تجمع القاعدة من المقاتلين والمساعدين ذوي التجربة والعلاقات الواسعة في الميدان



Publié le:2017-01-20 10:36:02

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Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
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RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
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