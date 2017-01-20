البنتاغون: مصرع تونسي قيادي في القاعدة في غارة جوية في إدلب

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بيتر كوك في تصريح رسمي ، إن بوسعدون التونسي كان” متورطا في عمليات خارجية لتنظيم القاعدة وارتبط اسمه بعدة مخططات لمهاجمة أهداف غربية”.
ووصل بوسعدون التونسي إلى سوريا عام 2014 بعد قضائه عدة أعوام في بلدان بأورويا والشرق الأوسط، حيث كان على علاقة بعدة متطرفين، يقول بيتر كوك، مشيرًا إلى أن وفاة بوسعدون ستؤثر سلبا على تجمع القاعدة من المقاتلين والمساعدين ذوي التجربة والعلاقات الواسعة في الميدان
Publié le:2017-01-20 10:36:02
Par:Ahmed Beyoub (France )
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