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Monde

دونالد ترامب يتعهد بتوحيد الأمريكيين

Vendredi 20 Janvier 2017
وكالات - تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتوحيد الأمريكيين، وذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره الذين احتفوا به عشية حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
ووعد ترامب - في كلمته التي ألقاها في نهاية حفل موسيقي عند نصب لنكولن - بإحداث تغيير.
وحضرت عائلة ترامب الحفل الذي استغرق ساعتين، وأقيم تحت شعار "لتصبح أمريكا بلدا عظيما مرة أخرى"، وكان متاحا للعامة.

وذكر ترامب مؤيديه بأن الكثيرين شككوا في فرص حملته الانتخابية في تحقيق النجاح. وقال "لقد أغفلوا الكثيرين منا. خلال الحملة الانتخابية، تحدثت عن الرجال والنساء المنسيين. حسنا الآن لن ينساكم أحد".
وتعهد ترامب أيضا بتوفير الوظائف، وتقوية الجيش وتعزيز الحدود، وأضاف: "سنقدم لبلدنا الأشياء التي افتقدها لعقود وعقود طويلة". وأكد على أن الولايات المتحدة "سوف تتغير، وأنا أعدكم. إنها تسير نحو التغيير."


وتحدثت زوجته ميلانيا التي ستصبح بعد ساعات قليلة السيدة الأولى، قائلة "غدا سوف نبدأ العمل".

سورس يهاجم
وفي غضون ذلك، وجه الملياردير الأمريكي الشهير جورج سوروس انتقادات لاذعة لترامب، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، واصفا إياه بأنه "محتال وديكتاتور محتمل".
وأعلن فريق ترامب انتهاء عملية اختيار جميع وزرائه وعددهم 21، بالإضافة إلى ستة مسؤولين أخرين يتطلب تعيينهم موافقة مجلس الشيوخ.
وطلب ترامب بقاء 50 مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع من إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، حتى يتم استبدالهم بآخرين، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم فريقه.
ومن بين هؤلاء المسؤولين بريت ماكجورك، المبعوث الخاص لقوات التحالف الذي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن نائب وزير الدفاع روبرت وورك.

Publié le:2017-01-20 08:12:09

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Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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