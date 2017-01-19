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Sport

كأس افريقيا للأمم 2017: السنغال أول المتأهلين إلى ربع النهائي

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - بات المنتخب السنغالي أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي للدورة ال31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم ، المقامة حاليا بالغابون، عقب فوزه على منتخب زيمبابوي بهدفين للاشيء في المباراة التي دارت بينهما مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب فرانسفيل، لحساب الجولة الثانية من الدور الأول للمجموعة الثانية.

وسجل هدفي المنتخب السينغالي في هذه المباراة التي قادها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، كل من ساديو ماني (د9) و هنري سايفت (د14).
وعقب هذا الفوز، وهو الثاني له على التوالي بعد الأول ضد منتخب تونس 2-0، عزز منتخب السنغال مركزه في صدارة المجموعة الثانية بمجموع ست نقاط ، يليه في المركز الثاني بالمنتخب التونسي برصيد ثلاث نقاط ، ومنتخبي الجزائر وزيمبابوي في المركز الثالث بنقطة واحدة .
وكان المنتخب التونسي قد فاز في وقت سابق اليوم على نظيره الجزائري بهدفين لواحد، سجلهما كل من الجزائري عيسى ماندي ضد مرماه في الدقيقة 50 ونعيم السليتي من ضربة جزاء في الدقيقة 66، فيما سجل هدف المنتخب الجزائري سفيان هني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1) .
وستقام الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثانية يوم الاثنين المقبل حيث يلتقي المنتخب السنغالي مع نظيره الجزائري، والمنتخب التونسي مع زيمبابوي.



Publié le:2017-01-19 22:35:55

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  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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