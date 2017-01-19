مواطن جزائري يدخل في هستيريا : باي باي مع السلامة ... تونس دارت فينا حالة

وانتقد المواطن الجزائري الذي دخل في موجة من الهستيريا أداء منتخب الجزائر أمام نظيره التونسي, مشيرا الى أنه تّم استبعاد المدرب الجزائري السابق رابح سعدان ظلما واستبداله بليكنز .
وختم المواطن الجزائري شريط الفيديو هاتفا " باي باي مع السلامة وتونس عملت فينا حالة".
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم حقق فوزا ثمينا على جاره منتخب الجزائر بنتيجة 1/2 اليوم في فراسنقيل ( الغابون) في اطار الجولة الثانية من كاس امم افريقيا لكرة القدم 2017 .
Publié le:2017-01-19 21:50:27
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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