مواطن جزائري يدخل في هستيريا : باي باي مع السلامة ... تونس دارت فينا حالة

Jeudi 19 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 21:50:27

- هاجم أحد المواطنين الجزائريين في شريط فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي مساء الخميس 19 جانفي الاطار الفني الجزائري محملا اياه مسؤولية هزيمة الفريق أمام تونس.وانتقد المواطن الجزائري الذي دخل في موجة من الهستيريا أداء منتخب الجزائر أمام نظيره التونسي, مشيرا الى أنه تّم استبعاد المدرب الجزائري السابق رابح سعدان ظلما واستبداله بليكنز .وختم المواطن الجزائري شريط الفيديو هاتفا " باي باي مع السلامة وتونس عملت فينا حالة".وكان المنتخب التونسي لكرة القدم حقق فوزا ثمينا على جاره منتخب الجزائر بنتيجة 1/2 اليوم في فراسنقيل ( الغابون) في اطار الجولة الثانية من كاس امم افريقيا لكرة القدم 2017 .