مونديال 2017:المنتخب التونسي يشارك في كأس رئيس الاتحاد

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 21:11:55

- بعد انسحابه من الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد، يخوض المنتخب الوطني التونسي مسابقة كأس رئيس الاتحاد والتي تخص المنتخبات المنسحبة من الدور الأول في المونديال.وسيلتقي المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته الترتيبية على المراكز من 17 إلى 20، مع منتخب بولونيا وذلك يوم السبت 21 جانفي على الساعة الرابعة. ثم سيواجه المنتخب التونسي الفريق الفائز أو المنهزم من مباراة البحرين و الشيلي.يذكر أن المنتخب الوطني التونسي قد أنهى مونديال 2015 في المركز 15 بعد ترشحه للدور الثاني وانسحابه أمام المنتخب الاسباني.