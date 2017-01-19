تونس - الجزائر: 2- 1

Jeudi 19 Janvier 2017

بــاب نــات - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا هامّا على نظيره الجزائري خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة 19 جانفي 2016 في إطار مباريات كأس إفريقيا للأمم في الغابون، بنتيجة (2-1).

وكان المنتخب الوطني قد انهزم في المباراة الاولى أما المنتخب السينغالي بهدفين لصفر.











Publié le:2017-01-19 18:48:45



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