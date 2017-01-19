تونس - الجزائر: 2- 1

وكان المنتخب الوطني قد انهزم في المباراة الاولى أما المنتخب السينغالي بهدفين لصفر.
Publié le:2017-01-19 18:48:45
1 de 1 commentaires pour l'article 137166
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Quarts de Finale
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|Demi Finale
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|Finale
|-
|*
|-
|*
|-
Par:moonligth (France )
Sur:لطفي العبدلي: يوم الخطوبة أمي لا تعرف ان زوجة ابنها ابنة محمد المزالي والأخير لم يسألني عن أملاكي