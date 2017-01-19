فوز المنتخب التونسي على نظيره الانغولي 34/43

وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول 16/23 ويبقى تاهل المنتخب الوطني الى الدور المقبل رهين فوز مقدونيا على ايسلاندا لاحقا هذا المساء.
Publié le:2017-01-19 15:36:39
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Par:KasserinePass (Tunisia )
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