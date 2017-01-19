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Journaux Sport فوز المنتخب التونسي على نظيره الانغولي 34/43 Jeudi 19 Janvier 2017 بــاب نــات - فاز المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في ماتز على نظيره الانغولي بتيجة 34/43 في اخر مباراة له ضمن الدور الاول لمونديال فرنسا لكرة اليد ( المجموعة الثانية) .

وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول 16/23 ويبقى تاهل المنتخب الوطني الى الدور المقبل رهين فوز مقدونيا على ايسلاندا لاحقا هذا المساء.









Publié le:2017-01-19 15:36:39

- فاز المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في ماتز على نظيره الانغولي بتيجة 34/43 في اخر مباراة له ضمن الدور الاول لمونديال فرنسا لكرة اليد ( المجموعة الثانية) .وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول 16/23 ويبقى تاهل المنتخب الوطني الى الدور المقبل رهين فوز مقدونيا على ايسلاندا لاحقا هذا المساء.

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