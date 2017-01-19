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Sport

فوز المنتخب التونسي على نظيره الانغولي 34/43

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - فاز المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم في ماتز على نظيره الانغولي بتيجة 34/43 في اخر مباراة له ضمن الدور الاول لمونديال فرنسا لكرة اليد ( المجموعة الثانية) .
وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول 16/23 ويبقى تاهل المنتخب الوطني الى الدور المقبل رهين فوز مقدونيا على ايسلاندا لاحقا هذا المساء.




Publié le:2017-01-19 15:36:39

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1 de 1 commentaires pour l'article 137163

KasserinePass  (Tunisia)  |Jeudi 19 Janvier 2017 à 15h 51m |           
عمشى" في بلاد العميان"



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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