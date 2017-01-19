Publié le:2017-01-19 15:27:04
امم افريقيا 2017- تشكيلة المنتخب التونسي ضد الجزائر
Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - اختار الاطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة هنري كاسبرجاك التعويل في مباراة اليوم ضد نظيره الجزائري لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية من نهائيات امم افريقيا (الغابون 2017) على التشكيلة التالية: ايمن المثلوثي - علي معلول - ايمن عبد النور - صيام بن يوسف - حمدي النقاز - الفرجاني ساسي - محمد امين بن عمر - وهبي الخزري - نعيم السليتي - يوسف المساكني - احمد العكايشي.
Publié le:2017-01-19 15:27:04
Publié le:2017-01-19 15:27:04
festival-a293a3a937e5e0b027d6b29e89961460-2017-01-19 15:27:04
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|2
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