امم افريقيا 2017- تشكيلة المنتخب التونسي ضد الجزائر

Jeudi 19 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 15:27:04

- اختار الاطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة هنري كاسبرجاك التعويل في مباراة اليوم ضد نظيره الجزائري لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية من نهائيات امم افريقيا (الغابون 2017) على التشكيلة التالية: ايمن المثلوثي - علي معلول - ايمن عبد النور - صيام بن يوسف - حمدي النقاز - الفرجاني ساسي - محمد امين بن عمر - وهبي الخزري - نعيم السليتي - يوسف المساكني - احمد العكايشي.