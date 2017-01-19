صورة اليوم: لن تفرقنا كرة القدم ... أشقاء قبل المنافسة وبعدها

وعلق رواد الفايسبوك على الصورة بالقول " لن تفرقنا كرة القدم ... أشقاء قبل المنافسة وبعدها".
يذكر أن المنتخبين سيخوضان عشية اليوم الخميس مباراة هامة وحاسمة للبقاء ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا.
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم استهل نهائيات بطولة الامم الافريقية بهزيمة مخيبة امام نظيره السنغالي صفر/2 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لنهائيات كاس مم افيقيا الغابون 2017 .
ودفع المنتخب التونسي ضريبة اخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي عل الوجه الامثل.
وانقاد المنتخب التونسي الى هزيمة ستضعه امام رهان صعب في المباراه المقبلة يوم الخميس مع منتخب الجزائري.
Publié le:2017-01-19 13:08:43
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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