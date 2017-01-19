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Journaux Sport صورة اليوم: لن تفرقنا كرة القدم ... أشقاء قبل المنافسة وبعدها Jeudi 19 Janvier 2017 بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 19 جانفي صورة لشابيين يحملان الراية الوطنية الجزائرية و الراية الوطنية التونسية وذلك على خلفية مباراة كرة القدم التي ستجمع البلدين لحساب كأس أمم افريقيا.



وعلق رواد الفايسبوك على الصورة بالقول " لن تفرقنا كرة القدم ... أشقاء قبل المنافسة وبعدها".

يذكر أن المنتخبين سيخوضان عشية اليوم الخميس مباراة هامة وحاسمة للبقاء ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا.



وكان المنتخب التونسي لكرة القدم استهل نهائيات بطولة الامم الافريقية بهزيمة مخيبة امام نظيره السنغالي صفر/2 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لنهائيات كاس مم افيقيا الغابون 2017 .





ودفع المنتخب التونسي ضريبة اخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي عل الوجه الامثل.

وانقاد المنتخب التونسي الى هزيمة ستضعه امام رهان صعب في المباراه المقبلة يوم الخميس مع منتخب الجزائري.





Publié le:2017-01-19 13:08:43

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 19 جانفي صورة لشابيين يحملان الراية الوطنية الجزائرية و الراية الوطنية التونسية وذلك على خلفية مباراة كرة القدم التي ستجمع البلدين لحساب كأس أمم افريقيا.وعلق رواد الفايسبوك على الصورة بالقول " لن تفرقنا كرة القدم ... أشقاء قبل المنافسة وبعدها".يذكر أن المنتخبين سيخوضان عشية اليوم الخميس مباراة هامة وحاسمة للبقاء ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا.وكان المنتخب التونسي لكرة القدم استهل نهائيات بطولة الامم الافريقية بهزيمة مخيبة امام نظيره السنغالي صفر/2 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لنهائيات كاس مم افيقيا الغابون 2017 .ودفع المنتخب التونسي ضريبة اخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي عل الوجه الامثل.وانقاد المنتخب التونسي الى هزيمة ستضعه امام رهان صعب في المباراه المقبلة يوم الخميس مع منتخب الجزائري.

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MOUSALIM (Tunisia) | Jeudi 19 Janvier 2017 à 14h 11m |