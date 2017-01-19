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Sport

صورة اليوم: لن تفرقنا كرة القدم ... أشقاء قبل المنافسة وبعدها

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 19 جانفي صورة لشابيين يحملان الراية الوطنية الجزائرية و الراية الوطنية التونسية وذلك على خلفية مباراة كرة القدم التي ستجمع البلدين لحساب كأس أمم افريقيا.

وعلق رواد الفايسبوك على الصورة بالقول " لن تفرقنا كرة القدم ... أشقاء قبل المنافسة وبعدها".
يذكر أن المنتخبين سيخوضان عشية اليوم الخميس مباراة هامة وحاسمة للبقاء ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا.

وكان المنتخب التونسي لكرة القدم استهل نهائيات بطولة الامم الافريقية بهزيمة مخيبة امام نظيره السنغالي صفر/2 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لنهائيات كاس مم افيقيا الغابون 2017 .


ودفع المنتخب التونسي ضريبة اخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي عل الوجه الامثل.
وانقاد المنتخب التونسي الى هزيمة ستضعه امام رهان صعب في المباراه المقبلة يوم الخميس مع منتخب الجزائري.


Publié le:2017-01-19 13:08:43

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1 de 1 commentaires pour l'article 137153

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 19 Janvier 2017 à 14h 11m |           
فعلا صورة جميلة .وسنفرح لو انتصر المنتخب التونسي أو الجزائري .فالرياضة هي دورة تدريبية للشعوب لتطويع واخضاع عقلها الإنفعالي بالبطن عبر تقبل الهزيمة بروح رياضية .بعد نجاحها في تطويع سلفنا النياندرتال لمصاهرته ونجاحها في تطويع الدواب التي ترافقه اليوم لكن العقل الانفعالي -إبليس -النياندرتالي -ينتفض بين الفينة والأخرى في حنين لأيامه الخوالي .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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