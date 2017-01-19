Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Eeh Nkatabli  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Sport

سلة النجم الساحلي تنتدب الامريكي بوني واتسون وعقوبة ب5 مقابلات على رضوان سليمان

Jeudi 19 Janvier 2017
بــاب نــات - تعاقد فريق اكابر النجم الساحلي لكرة السلة مع اللاعب الامريكي بوني واتسون الى نهاية الموسم الجاري ليكون بذلك الاجنبي الثاني في صفوف الفريق الى جانب مواطنه اودجي ايفي.
ويشغل واتسون (38 عاما و1م فاصل 83) مركز صانع العاب وقد كانت له تجارب احترافية في عدد من الاندية الخليجية في كل من قطر (الغرافة والوكرة والريان) والكويت (نادي الكويت) .

كما توج واتسون مع منتخب قطر بذهبية بطولة اسيا 2013 ولقب مونديال 2014 في فئة (3 لاعبين ضد 3) الى جانب حصوله مع الغرافة القطري على برونزية البطولة العربية الاخيرة التي استضافها النجم الساحلي بالقاعة الاولمبي بسوسة.
ومن جهة اخرى سلطت لجنة التأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة عقوبة ب5 مقابلات (1+4) وغرامة مالية قدرها 200 دينار على لاعب النجم الساحلي رضوان سليمان وذلك بعد الاطلاع على تقارير الحكم والمراقب في اعقاب مباراة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ التي جمعت فريق جوهرة الساحل بالنجم الرادسي يوم 14 جانفي الجاري.
واوضح مهدي العجيمي رئيس فرع كرة السلة بالنجم الساحلي في تصريح اذاعي ان الحكم اشار في تقريره الى ان رضوان بن سليمان اعتدى بالعنف على لاعب النجم الرادسي محمد حديدان عندما كان اللعب متوقفا مبينا ان سليمان لم يشارك في المقابلة امام الاتحاد المنستيري امس الاربعاء لحساب الجولة الرابعة وستقوم هيئة النجم الساحلي بشراء بقية العقوبة المتمثلة في اربع مباريات حتى يكون مؤهلا لمباراة شبيبة القيروان في اطار الجولة الخامسة.



Publié le:2017-01-19 16:04:57

festival-a9b88a26a7164a1ec99e9dddf0e28de4-2017-01-19 16:04:57
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137144



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Tunisie
  20h : Sénégal - Zimbabwe
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12492,4

  • (17/01)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 2,47001 DT        1$ =2,31168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/01)   871,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137144 433|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires