سلة النجم الساحلي تنتدب الامريكي بوني واتسون وعقوبة ب5 مقابلات على رضوان سليمان

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 16:04:57

- تعاقد فريق اكابر النجم الساحلي لكرة السلة مع اللاعب الامريكي بوني واتسون الى نهاية الموسم الجاري ليكون بذلك الاجنبي الثاني في صفوف الفريق الى جانب مواطنه اودجي ايفي.ويشغل واتسون (38 عاما و1م فاصل 83) مركز صانع العاب وقد كانت له تجارب احترافية في عدد من الاندية الخليجية في كل من قطر (الغرافة والوكرة والريان) والكويت (نادي الكويت) .كما توج واتسون مع منتخب قطر بذهبية بطولة اسيا 2013 ولقب مونديال 2014 في فئة (3 لاعبين ضد 3) الى جانب حصوله مع الغرافة القطري على برونزية البطولة العربية الاخيرة التي استضافها النجم الساحلي بالقاعة الاولمبي بسوسة.ومن جهة اخرى سلطت لجنة التأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة السلة عقوبة ب5 مقابلات (1+4) وغرامة مالية قدرها 200 دينار على لاعب النجم الساحلي رضوان سليمان وذلك بعد الاطلاع على تقارير الحكم والمراقب في اعقاب مباراة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني /أ/ التي جمعت فريق جوهرة الساحل بالنجم الرادسي يوم 14 جانفي الجاري.واوضح مهدي العجيمي رئيس فرع كرة السلة بالنجم الساحلي في تصريح اذاعي ان الحكم اشار في تقريره الى ان رضوان بن سليمان اعتدى بالعنف على لاعب النجم الرادسي محمد حديدان عندما كان اللعب متوقفا مبينا ان سليمان لم يشارك في المقابلة امام الاتحاد المنستيري امس الاربعاء لحساب الجولة الرابعة وستقوم هيئة النجم الساحلي بشراء بقية العقوبة المتمثلة في اربع مباريات حتى يكون مؤهلا لمباراة شبيبة القيروان في اطار الجولة الخامسة.