مونديال فرنسا 2017 - اصداء من ماتز

Jeudi 19 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-19 12:27:26

افاد حارس المرمى الانغولي فيكتور فيغايرا على الصفحة الرسمية لمونديال فرنسا ان انغولا تخوض بطولة العالم من اجل ان تواصل تقدمها.وعن لقائه اليوم بالمنتخب التونسي اكد الحارس قائلا سنواصل طريقنا مهما كان المنافس. سنعمل على تشريف بلدنا لاننا فخورين بالانتماء لانغولا.وجاء على الصفحة الرسمية للمونديال ان الضغط في المباراة التي ستجمع بين بلدين افريقيين على تونس لانها في حاجة اكيدة لتحقيق فوزها الاول في المجموعة الثانية وفي حالة الفوز فانه يامل ان تفوز مقدونيا على ايسلندا لتضمن الترشح الى الدور ثمن النهائي.- يحتل اللاعب امين بنور المركز الخامس في ترتيب الهدافين في اعقاب الجولة الرابعة للمونديال برصيد 24 هدفا خلف المقدوني لازاروف كيريل الذي حافظ على مركزه في الصدارة ب37 هدفا فيما ياتي الالماني جانشيمار اوي في المركز الثاني ب29 هدفا والبيلاوسي كارالك ارتسام في المرتبة الثالثة ب28 هدفا والانغولي لوباز سرجيو ب26 هدفا.- ادار الثنائي التونسي اسماعيل بوعلوشة ورمزي الخنيسي امس الاربعاء مباراة المانيا وبلاروسيا (35-25) لحساب الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من الدور الاول لمونديال فرنسا وهي المباراة الثانية التي يديرها الثنائي التونسي بعد مباراة المجر والشيلي 34-29 - يعيش الاعلاميون التونسيون المعتمدون لتغطية مونديال فرنسا حالة من الحيرة بخصوص تحولهم من ماتز الى المدينة التي ستحتضن لقاء المنتخب التونسي القادم اذ في صورة الترشح الى الدور ثمن النهائي ستلعب تونس في مدينة ليل.اما في صورة الهزيمة فانها ستنتنقل الى مدينة برست (تبعد حوالي 600 كلم عن العاصمة باريس وتستغرق حوالي 5ساعات و50دقيقة للوصول اليها ).وقد افادت اللجنة المنظمة انها لن تتكفل بتنقلات الاعلاميين فيما سيتحول المنتخب التونسي على متن الطائرة.- نفدت التذاكر قبل بضعة ايام من مقابلة الدور ثمن النهائي للمونديال التي ستجمع المنتخب الفرنسي بقاعة بيار موروا بمدينة ليل برابع المجموعة الثانية التي تتنافس عليه منتخبات تونس وايسلندا)) وتبلغ طاقة استيعاب القاعة اكثر من 28 الف مقعد وهي مرشحة لان تشهد رقما قياسيا في نسبة الاقبال الجماهيري في تاريخ المونديال.