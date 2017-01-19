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Monde

زلازل قوية تهز وسط إيطاليا ومقتل شخص

Jeudi 19 Janvier 2017
وكالات - هزت مجموعة من الزلازل القوية يوم الأربعاء وسط إيطاليا- وهي منطقة دمرتها زلازل شديدة العام الماضي- مما أدى إلى مقتل شخص وإغلاق المدارس وتوقف حركة القطارات.
وضربت أربعة زلازل تبلغ شدتها 5.2 درجة أو أعلى منطقة قريبة من بلدة أماتريتشي التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من روما في غضون أربع ساعات. والمنطقة مهجورة تقريبا منذ زلازل العام الماضي.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء إن مناطق لاتسيو ومارشيه وأبروتسي في وسط إيطاليا تواجه صعوبة في التحقق من وقوع أضرار أو إصابات محتملة في ظل التساقط الكثيف للثلوج وإن رجلا يبلغ عمره نحو 82 عاما توفي بعدما تسببت الثلوج وإحدى الهزات في سقوط سقف مبنى بمزرعة عليه.

وأضاف المتحدث أن بعض المباني المهجورة الأخرى انهارت دون الإبلاغ عن حالات وفاة أخرى أو إصابات خطيرة.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن الجنود سيساعدون فرق الإنقاذ في الوصول إلى القرى المتضررة.

وأضاف في برلين « تكرار الزلازل القوية على هذا النحو مقلق للسكان الذين مروا بالفعل بتجارب صعبة. »

Publié le:2017-01-19 09:44:14

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