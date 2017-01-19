انهيار مبنى من 15 طابقا في طهران بسبب نيران

والمبنى الذي يعود إلى العام 1960 ويشمل مركزا تجاريا تم إخلاؤه وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله حين انهار. ولم يتضح على الفور ما إذا تسبب الانهيار بسقوط ضحايا.
Publié le:2017-01-19 09:32:55
|Groupe A
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|2
|2
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|2
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|2
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|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
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|Groupe B
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|Diff
|3
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|1
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Par:Salah Damak (Tunisia )
Sur: كتلة نداء تونس تطعن في نتائج التصويت بخصوص تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد تعلقت بسهام بن سدرين