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Monde

انهيار مبنى من 15 طابقا في طهران بسبب نيران

Jeudi 19 Janvier 2017
وكالات - انهار مبنى مؤلف من 15 طابقا في وسط طهران اليوم الخميس بحسب الصور التي بثها التلفزيون الإيراني الرسمي بشكل مباشر بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا.
والمبنى الذي يعود إلى العام 1960 ويشمل مركزا تجاريا تم إخلاؤه وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله حين انهار. ولم يتضح على الفور ما إذا تسبب الانهيار بسقوط ضحايا.



Publié le:2017-01-19 09:32:55

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Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
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  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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