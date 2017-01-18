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Sport

المنتخب التونسي بمعنويات عالية لملاقاة انغولا في المباراة الاخيرة من الدور الاول من مونديال كرة اليد

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - اجرى المنتخب التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاربعاء حصة تدريبية بقاعة "تكنوبول" ماتز استعدادا لمواجهة انغولا غدا الخميس انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية .
وقد خصصت الحصة الدريبية لازالة الارهاق كما ركز الاطار الفني على شحذ عزائم اللاعبين ومعالجة الجانب النفسي بعد التعادل المخيب الذي حققوه امس امام سلوفينيا.

واوضح المدرب الوطني حافظ الزوابي في تصريح لمبعوثة "وات" الى ماتز ان المنتخب التونسي طوى صفحة امس امام سلوفينيا وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة .
وقال" سعيت الى شحذ عزائم اللاعبين وحثهم على عدم فقدان الثقة في النفس وان يرفعوا رؤوسهم لانهم كانوا ممتازين رغم النتائج السلبية." حسب تعبيره.
واضاف انه بعد اربع مقابلات من الوزن الثقيل وبمستوى عال جدا اظهر المنتخب الوطني انه قادر على ان يواكب الامم المتطورة في كرة اليد العالمية. قائلا "صحيح ان النتائج لم تعكس المستوى الحقيقي للمنتخب وهناك اخطاء تكررت في الدقائق الاخيرة .
انا لا اوجه اللوم لاي من اللاعبين بل احييهم على المستوى الذي قدموه والمجهود الكبير الذي قاموا به لتشريف الراية الوطنية ".

ومن جهته اوضح عصام تاج ان المنتخب رمم معنوياته وهو في صحة نفسية جيدة رغم الاسف الكبير الذي يشعر به وقال " حققنا مشوارا طيبا واكدنا اللحمة التي تجمع بيننا الا ان النتائج لا تعكس المستوى الذي قدمناه ولا التنافسية او الاندفاع الذي تميزنا به.
نفسانيا نحن في حالة جيدة وحظوظنا ما زالت قائمة . نامل ان ينصفنا الحظ في المقابلة القادمة رغم غيابه في الدقائق الاخيرة لكل مباراة ونحقق الترشح".

Publié le:2017-01-18 20:22:33

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Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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