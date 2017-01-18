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Sport

الجزائر-تونس: مقابلة مصيرية بالنسبة لنا (الجزائري عدلان قديورة)

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, عدلان قديورة, اليوم الاربعاء, على أهمية اللقاء أمام نظيره التونسي, يوم الخميس (سا 00ر17) بفرانسفيل لحساب اليوم الثاني للدور الأول (المجموعة الثانية) لكأس إفريقيا للأمم الغابون-2017 وأوضح لاعب نادي واتفورد (البطولة الأنجليزية ) خلال ندوة صحفية بملعب فرانسفيل ما يلي: "المباراة في غاية الأهمية و يجب الفوز بها.
فالتعادل المسجل أمام زيمبابوي يجبرنا على الاستفاقة و بذل أقصى ما يمكن لتفادي تعثرا ثانيا الذي قد تكون عواقبه وخيمة".
ففي بداية مشواره في الموعد الغابوني, تعثر منتخب الخضر أمام زيمبابوي (2-2), بينما انهزمت تونس ضد السنيغال (0-2).
وأضاف قديورى قائلا:"اللقاء ذو طابع مغاربي, يجب أن نكون حاضرين في مثل هذه المواعيد, وتفادي التركيز على المنافس.
أمامنا مباراة يجب كسب نقاطها من أجل بعث حظوظنا من جديد.
و سنعمل كل ما في وسعنا لكسب تأشيرة التأهل".
ويتوقع قديورة البالغ من العمر (31 عاما) وصاحب 36 مشاركة دولية, أن تكون المقابلة صعبة أمام تشكيلة تونسية تمر بفترة حرجة حيث قال:" تونس ليست غريبة عنا.

فالهزيمة التي تلقتها أمام السنغال, يجبرها على رد فعل عنيف.
نحن شاعرون بحجم مسؤولياتنا, كوننا مطالبون بالتدارك يوم غد الخميس, إذا أردنا الذهاب بعيدا في هذه المنافسة.
وفي سؤال حول الوجه الشاحب الذي ظهر به المنتخب الجزائري في مباراته الأولى أمام زيمبابوي, لم يرغب قديورة التطرق للموضوع مكتفيا بالقول:" لقد فرض علينا المنافس ضغطا عاليا في منطقتنا مما أعاقنا في فرض طريقة لعبنا.
في الشوط الثاني, كان لنا رد فعل إيجابي.
أمام تونس سنحاول تصحيح أخطائنا من أجل تحقيق الفوز".
و يوجد اللاعب قيدورة الذي أقحم أساسيا أمام "المحاربون" في تنافس مع زميله مهدي عبيد من اجل مكانة اساسية في المباراة الثانية أمام تونس.
ولحساب نفس المجموعة, تواجه السنيغال منتخب زيمبابوي يوم غد الخميس (سا00ر20) بنية ضمان مرورها للدور ربع النهائي.

Publié le:2017-01-18 19:55:14

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Gabon - Burkina Fasso
  20h : Cameroun - Guinée Bissau
Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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