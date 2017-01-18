تعادل منتخبي الغابون و بوركينا فاسو بهدف لمثله

Mercredi 18 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 19:36:59

- تعادل منتخبا الغابون وبوركينافاسو بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الصداقة في ليبرفيل، في اطار منافسات الجولة الثانية من الدور الأول (المجموعة الأولى) ضمن نهائيات الدورة ال31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم ، التي تحتضنها الغابون إلى غاية يوم خامس فيفري القادم.وكان المنتخب البوركينابي سباقا للتسجيل بواسطة بريجوسي ناكولما في الدقيقة 23 ، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة المنتخب الغابوني، مستضيف الدورة، اللاعب بيير- إيميريك أوباميانغ من ضربة جزاء في الدقيقة 38 .و التعادل هو الثالث على التوالي في منافسات المجموعة الأولى بعد تعادل الغابون ، في الجولة الاولى مع غينيا بيساو ، الوافد الجديد على النهائيات ، والكاميرون مع بوركينا فاسو بنفس النتيجة 1-1.