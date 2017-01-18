تعادل منتخبي الغابون و بوركينا فاسو بهدف لمثله

وكان المنتخب البوركينابي سباقا للتسجيل بواسطة بريجوسي ناكولما في الدقيقة 23 ، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة المنتخب الغابوني، مستضيف الدورة، اللاعب بيير- إيميريك أوباميانغ من ضربة جزاء في الدقيقة 38 .
و التعادل هو الثالث على التوالي في منافسات المجموعة الأولى بعد تعادل الغابون ، في الجولة الاولى مع غينيا بيساو ، الوافد الجديد على النهائيات ، والكاميرون مع بوركينا فاسو بنفس النتيجة 1-1.
Publié le:2017-01-18 19:36:59
Par:malek07 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: مورو: أحذيتكم إيطالية وساعاتكم سويسرية وقبعاتكم صينية وتريدون نصرا من الله