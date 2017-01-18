أوباما يخفف عقوبة تشيلسي مانينغ ''مسربة وثائق ويكيليكس''

Mercredi 18 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-18 10:40:31

- أعلن موقع ويكيليكس "الانتصار"، الثلاثاء، بعدما قرر الرئيس باراك أوباما تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحق الجندي السابق برادلي مانينغ المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية إلى الموقع الأشهر للتسريبات في العالم.وقال الموقع في تغريدة على حسابه على تويتر "انتصار: أوباما يخفف الحكم الصادر بحق تشيلسي مانينغ من35 عاما إلى7 أعوام. تاريخ إطلاق السراح أصبح 17 مايو".وكان مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج قال قبل أيام إنه مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندي السابق، الذي تحول جنسيا في السجن وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ.وإثر إعلان البيت الأبيض لقرار أوباما، قال أسانج في تغريدة على تويتر "شكرا لكل من شارك في الحملة للعفو عن تشيلسي مانينغ. إن شجاعتكم وتصميمكم جعلا المستحيل ممكنا".ولجأ أسانج (45 عاما) إلى سفارة الاكوادور في لندن منذ يونيو 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد حيث هو مطلوب بتهمة الاغتصاب، في قضية ينفيها.ويخشى أسانج في حال اعتقاله أن تسلمه السويد بعدها إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحاكم في قضية مئات آلاف الوثائق السرية العسكرية والدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس بعدما سربها له الجندي السابق برادلي مانينغ.وكان مؤيدو مانينغ يعولون على عفو يصدره أوباما قبيل انتهاء ولايته مع أن البيت الأبيض سبق وأن استبعد هذا الامر. وحاول مانينغ مرتين الانتحار في السجن.