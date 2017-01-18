Publié le:2017-01-18 08:07:48
دورة استراليا المفتوحة: الجزيري يتأهل ويمر للدور الثالث
Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - تأهل، فجر اليوم الأربعاء، مالك الجزيري للدور الثالث في دورة استراليا المفتوحة للتنس وذلك بعد فوزه على الكزاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 207 عالميا ب3 مجموعات مقابل صفر.
Publié le:2017-01-18 08:07:48
Publié le:2017-01-18 08:07:48
festival-610f7101ecb9a5c02377dfce4269f0ac-2017-01-18 08:07:48
|Groupe A
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|P
|Diff
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|2
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