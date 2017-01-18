دورة استراليا المفتوحة: الجزيري يتأهل ويمر للدور الثالث

Mercredi 18 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-18 08:07:48

- تأهل، فجر اليوم الأربعاء، مالك الجزيري للدور الثالث في دورة استراليا المفتوحة للتنس وذلك بعد فوزه على الكزاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 207 عالميا ب3 مجموعات مقابل صفر.