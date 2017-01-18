Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Ayadonou  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Monde

مصر: إدراج اللاعب محمد أبو تريكة رسميا على قائمة الشخصيات الإرهابية

Mercredi 18 Janvier 2017
وكالات - قال محامي لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة إن السلطات المصرية أدرجت اسم اللاعب الشهير على قائمة الإرهاب بتهمة صلته بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر جماعة إرهابية.
ولم يصدر تعليق من الجهات الرسمية بشأن إدراج لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر الحائز على لقب أفضل لاعب في افريقيا.
يذكر أن أبو تريكة موجود حاليا في الغابون لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية ومقرها الدوحة.

ورفض محمد عثمان، محامي أبو تريكة، تحديد موعد عودة اللاعب إلى البلاد لكنه قال إنه سيطعن على القرار الذي أصدرته محكمة جنايات بالقاهرة.
وينفي أبو تريكة دعمه لجماعة الإخوان التي أدرجتها السلطات على قائمة الكيانات الإرهابية عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت لجنة شكلت للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الارهابية.


وفي السابق، أعلن أبو تريكة تأييده للرئيس المعزول محمد مرسي عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2012.
وكان أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق قد أعلن اعتزاله في عام 2013 ومنذ ذلك الحين لم يتحدث علانية عن ميوله السياسية.

Publié le:2017-01-18 07:45:17

festival-5766c137b33e1e3f905108660f422677-2017-01-18 07:45:17
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 137075

Incuore  (Tunisia)  |Mercredi 18 Janvier 2017 à 08h 20m | Par           
هذا ما ينتظر التوانسة إذا حكم متخلف من الجبهة الشعبية او جماعة خرافة بورقيبة حينها سيكون الامر للغلاة و اهل الإجرام و العمالةمثل مراجعهم السيسي و بشار



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Gabon - Burkina Fasso
  20h : Cameroun - Guinée Bissau
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12629,6

  • (16/01)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,46942 DT        1$ =2,32955 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/01)   1018,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137075 602|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires