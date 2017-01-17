الحضري أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة أمم افريقيا على الاطلاق

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 21:27:00

- أصبح عصام الحضري حارس وقائد منتخب مصر أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد نزوله بديلا لأحمد الشناوي الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة أمام مالي اليوم الثلاثاء.وتعرض الشناوي حارس الزمالك لإصابة بعد مرور 20 دقيقة خلال تصديه لمحاولة موسى ماريجا مهاجم مالي لهز شباك مصر من تسديدة أبعدها الحارس الشاب عن مرماه بصعوبة بالغة.ويشارك الحضري (44 عاما ويومان) في البطولة للمرة السابعة وبفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لريجوبير سونج مدافع الكاميرون والمصري أحمد حسن.وتجاوز الحضري حارس مرمى وادي دجلة الرقم القياسي لمواطنه حسام حسن في 2006 عندما خاض المهاجم البالغ عمره آنذاك 39 عاما وخمسة أشهر و24 يوما في مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس الأمم.وعاد الحارس المخضرم لتشكيلة مصر العام الماضي لكنه حجز لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية في أول مباراتين لبلاده بتصفيات كأس العالم أمام الكونجو وغانا في أكتوبر ونوفمبر .وفازت مصر بالمباراتين.وكان الحضري ضمن تشكيلة مصر عندما فازت بكأس الأمم الافريقية 1998 في بوركينا فسو وجلس مجددا على مقاعد البدلاء في 2000.وشارك في نهائيات 2002 وقاد بلاده للفوز باللقب ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010.