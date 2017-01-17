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Journaux Tribune مرزوق : ساق في قرطاج و اخرى في المعارضة Mardi 17 Janvier 2017 بقلم خليل قموار



بدت التصريحات الاخيرة للسيد محسن مرزوق متناقضة مع مشروع جبهة الانقاذ التي يراد تشكيلها. فقد قال الامين العام لحزب مشروع تونس انه لن يشارك في اجتماع تنسيقية الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج الا بعد اعتذار حركة النهضة على تصريحات احد قيادييها (و يعني علي العريض) و التي اعتبرها تحريضية ضده، كما اكد محسن مرزوق مساندته النقدية لحكومة السيد يوسف الشاهد.



الملاحظ ان ما قاله محسن مرزوق يتناقض كليا مع مضامين اجتماعات جبهة الانقاذ المزمع تشكيلها ، فقد اعلنت مكونات الجبهة انها طلقت وثيقة قرطاج و لم تعد تعترف بها لذلك تبدو تصريحات مرزوق غريبة ، حيث يحصر صراعه السياسي فقط مع حركة النهضة لاسباب ايديولوجية معلومة للجميع ، و لكنه يرفض انتقاد التحالف القائم بين الباجي قايد السبسي و حركة النهضة لانه كان احد مهندسيه فقد كان صرح ان هذا التحالف سيمتد الى عشر سنوات .

طبعا لم يدم تحالف النهضة و النداء الذي اصبح في اغلبه جزءا من المعارضة ، لان الندائيين شعروا بانتهازية الباجي الذي استعملهم في صراعه مع النهضة للوصول الى السلطة ، كما وظف قوى اخرى لنفس الهدف ثم عقد تحالفا مع راشد الغنوشي





يتجنب محسن مرزوق باستمرار انتقاد الباجي قايد السبسي و الدوائر القريبة منه ومن عائلته لانهم عملوا معه في الحملة الانتخابية و يعرفون كل شيء عن ارتباطاته و مصادر التمويل و زادت وثائق بنما في كشف المستور و ما خفي اعظم . كل ذلك يجعل مرزوق مرتبكا و يحصر خطابه صوب حركة النهضة .



كما نلاحظ خطاب المهادنة الذي يسلكه مرزوق مع يوسف الشاهد و حكومته من خلال اعلان دعمه لها عبر مساندة نقدية ، وهو ما يتناقض مع اسلوب المعارضة التي تملك مشروعا بديلا و ترى في السلطةالحالية عاجزة عن مواجهة استحقاقات المرحلة ، و مهما كان تقييمنا لاداء الجبهة الشعبية لكن يبقى خطابها متماهيا مع ثنائية : سلطة /معارضة ،، لكل منهما مشروع مختلف، وهو امر طبيعي و علامة صحية في الانظمة الديمقراطية.



هذه الازدواجية في مواقف محسن مرزوق لن يقبلها حلفاؤه في الجبهة الجديدة التي تقدم نفسها بديلا للسلطة الحالية المشكلة من تيار يميني ديني محافظ و تيار يميني ليبرالي، و بعيدا عن خطاب مرزوق المتشنج تجاه النهضة فان بقية مكونات جبهة الانقاذ تعتبرها حزبا دينيا محافظا يمكن التعايش معه ..



يمارس محسن مرزوق انتهازية سياسية مكشوفة حيث يضع ساقا مع المعارضة و اخرى في قصر قرطاج بحثا عن منافع ذاتية لا علاقة لها بمشروع المعارضة .

و اكثر من يعرف مرزوق هو الباجي قايد السبسي و يتذكر الجميع كلام رئيس الدولة في حواره التلفزي مع زياد كريشان و مريم بالقاضي حول شقوق نداء تونس عندما سخر من محسن مرزوق و قال " هذاكا اللي عامل مفتاح " ..



Publié le:2017-01-17 20:59:51

بدت التصريحات الاخيرة للسيد محسن مرزوق متناقضة مع مشروع جبهة الانقاذ التي يراد تشكيلها. فقد قال الامين العام لحزب مشروع تونس انه لن يشارك في اجتماع تنسيقية الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج الا بعد اعتذار حركة النهضة على تصريحات احد قيادييها (و يعني علي العريض) و التي اعتبرها تحريضية ضده، كما اكد محسن مرزوق مساندته النقدية لحكومة السيد يوسف الشاهد.الملاحظ ان ما قاله محسن مرزوق يتناقض كليا مع مضامين اجتماعات جبهة الانقاذ المزمع تشكيلها ، فقد اعلنت مكونات الجبهة انها طلقت وثيقة قرطاج و لم تعد تعترف بها لذلك تبدو تصريحات مرزوق غريبة ، حيث يحصر صراعه السياسي فقط مع حركة النهضة لاسباب ايديولوجية معلومة للجميع ، و لكنه يرفض انتقاد التحالف القائم بين الباجي قايد السبسي و حركة النهضة لانه كان احد مهندسيه فقد كان صرح ان هذا التحالف سيمتد الى عشر سنوات .طبعا لم يدم تحالف النهضة و النداء الذي اصبح في اغلبه جزءا من المعارضة ، لان الندائيين شعروا بانتهازية الباجي الذي استعملهم في صراعه مع النهضة للوصول الى السلطة ، كما وظف قوى اخرى لنفس الهدف ثم عقد تحالفا مع راشد الغنوشييتجنب محسن مرزوق باستمرار انتقاد الباجي قايد السبسي و الدوائر القريبة منه ومن عائلته لانهم عملوا معه في الحملة الانتخابية و يعرفون كل شيء عن ارتباطاته و مصادر التمويل و زادت وثائق بنما في كشف المستور و ما خفي اعظم . كل ذلك يجعل مرزوق مرتبكا و يحصر خطابه صوب حركة النهضة .كما نلاحظ خطاب المهادنة الذي يسلكه مرزوق مع يوسف الشاهد و حكومته من خلال اعلان دعمه لها عبر مساندة نقدية ، وهو ما يتناقض مع اسلوب المعارضة التي تملك مشروعا بديلا و ترى في السلطةالحالية عاجزة عن مواجهة استحقاقات المرحلة ، و مهما كان تقييمنا لاداء الجبهة الشعبية لكن يبقى خطابها متماهيا مع ثنائية : سلطة /معارضة ،، لكل منهما مشروع مختلف، وهو امر طبيعي و علامة صحية في الانظمة الديمقراطية.هذه الازدواجية في مواقف محسن مرزوق لن يقبلها حلفاؤه في الجبهة الجديدة التي تقدم نفسها بديلا للسلطة الحالية المشكلة من تيار يميني ديني محافظ و تيار يميني ليبرالي، و بعيدا عن خطاب مرزوق المتشنج تجاه النهضة فان بقية مكونات جبهة الانقاذ تعتبرها حزبا دينيا محافظا يمكن التعايش معه ..يمارس محسن مرزوق انتهازية سياسية مكشوفة حيث يضع ساقا مع المعارضة و اخرى في قصر قرطاج بحثا عن منافع ذاتية لا علاقة لها بمشروع المعارضة .و اكثر من يعرف مرزوق هو الباجي قايد السبسي و يتذكر الجميع كلام رئيس الدولة في حواره التلفزي مع زياد كريشان و مريم بالقاضي حول شقوق نداء تونس عندما سخر من محسن مرزوق و قال " هذاكا اللي عامل مفتاح " ..

festival-fd55fa8fb401b7c94f5e230445dce42d-2017-01-17 20:59:51

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Hassine Hamza (Tunisia) | Mardi 17 Janvier 2017 à 21h 38m |