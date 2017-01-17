عمليات تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز بولاية سليانة بالطرقات والمسالك على اثر نزول الثلوج

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 20:55:33

- اثر موجة البرد التي اجتاحت البلاد يوم 17 جانفي 2017 والتي انجر عنها تساقط ثلوج على بعض معتمديات ولاية سليانة وهي سليانة الجنوبية وسليانة الشمالية ومكثر وكسرى والروحية وبرقو،قامت الإدراة الجهوية للتجهيز بسليانة بالتدخل لمسح الثلوج وتسهيل حركة المرور ومساعدة السيارات العالقة بالطرقات المرتبة والمسالك الريفية المعبدة التالية :- الوطنية رقم 4 بين سليانة – مكثر-الروحية من الساعة السابعة صباحا إلى منتصف النهار.- الطريق الوطنية رقم 12 بين كسرى-مكثر-السرس- الطريق الجهوية رقم 77 بين مكثر والحبابسة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار- الطريق الجهوية رقم 728 بين مكثر و السكارنة من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا- الطريق المحلية رقم 7277 بين مكثر –سوق الجمعة – الشوارنية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الحادية عشر.- مسلك المنارة – سليانة الجنوبية- مسلك السميرات – الروحية- مسلك بني حازم – مكثر- مسلك الملكش – سليانة الجنوبية- مسلك الحمادة – مكثر