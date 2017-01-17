عمليات تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز بولاية سليانة بالطرقات والمسالك على اثر نزول الثلوج

- الوطنية رقم 4 بين سليانة – مكثر-الروحية من الساعة السابعة صباحا إلى منتصف النهار.
- الطريق الوطنية رقم 12 بين كسرى-مكثر-السرس
- الطريق الجهوية رقم 77 بين مكثر والحبابسة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار
- الطريق الجهوية رقم 728 بين مكثر و السكارنة من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا
- الطريق المحلية رقم 7277 بين مكثر –سوق الجمعة – الشوارنية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الحادية عشر.
- مسلك المنارة – سليانة الجنوبية
- مسلك السميرات – الروحية
- مسلك بني حازم – مكثر
- مسلك الملكش – سليانة الجنوبية
- مسلك الحمادة – مكثر
Publié le:2017-01-17 20:55:33
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
Sur:مرزوق : ساق في قرطاج و اخرى في المعارضة