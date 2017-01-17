امم افريقيا 2017- حصة تدريبية مغلقة للمنتخب التونسي مساء الثلاثاء

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 17:28:12

تقرر إجراء الحصة التدريبية الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الثلاثاء بملعب بونغوفيل انطلاقا من الساعة الخامسة مساء دون حضور الإعلاميين وحجب الإدلاء بالتصريحات الروتينية التي تسبق مختلف الحصص التمرينية اليومية في اطار الاستعداد للقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بعد غد الخميس بملعب فرانسفيل مع المنتخب الجزائري.وأفاد مصدر من وفد المنتخب التونسي في تصريح لمبعوث "وات" الى فرانسفيل ان "قرار اجراء الحصة التدريبية دون حضور الإعلاميين وحجب تصريحات لاعبي المنتخب التونسي مساء اليوم الثلاثاء اتخذ لأسباب ظرفية في ظل التحضير لمباراة استثنائية ضد منتخب الجزائر " مبينا ان "قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا تجبر المنتخب التونسي على فتح ابواب تمارينه للإعلاميين و قد تم التشبث بهذا الحق المشروع" وكان قرار اجراء الحصة التدريبية لمساء اليوم بعيدا عن عيون الاعلاميين قد اثار موجة من الاحتجاجات في صفوف الوفد الاعلامي التونسي باعتبار انه يتناقض مع ضرورات العمل و يمنع الصحفيين من ممارسة حقهم وواجبهم في تغطية تحضيرات المنتخب التونسي لفعاليات كاس امم افريقيا الغابون ويذكر ان المدرب هنري كسبرجاك يجري غدا الاربعاء ندوة صحفية انطلاقا من الساعة الحادية عشرة و الربع صباحا بقاعة الندوات الصحفية بملعب فرانسفيل..