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Sport

مونديال فرنسا 2017 - تونس - سلوفينيا 28/28

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره السلوفيني 28/28 اليوم في ماتز في اطار الجولة الرابعة ضمن مونديال فرنسا 2017 ( المجموعة الثانية) وتقدم منتخب سلوفينيا 13/15 في الشوط الاول




Publié le:2017-01-17 19:36:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 137053

Ahmed Beyoub  (France)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 19h 49m |           
Yako ?

que veut dire l’entraîneur avec yako ?
chaque fois qu'il demande un temps, il leur demande yako
puis tout le monde se met à parler et personne n'écoute personne !

une équipe Tunisienne très très capable en réalité mais qui passe à coté tout le temps !!




Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Ouganda
  20h : Mali - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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