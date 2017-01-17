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Journaux Sport مونديال فرنسا 2017 - تونس - سلوفينيا 28/28 Mardi 17 Janvier 2017 بــاب نــات - تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره السلوفيني 28/28 اليوم في ماتز في اطار الجولة الرابعة ضمن مونديال فرنسا 2017 ( المجموعة الثانية) وتقدم منتخب سلوفينيا 13/15 في الشوط الاول









Publié le:2017-01-17 19:36:41

- تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره السلوفيني 28/28 اليوم في ماتز في اطار الجولة الرابعة ضمن مونديال فرنسا 2017 ( المجموعة الثانية) وتقدم منتخب سلوفينيا 13/15 في الشوط الاول

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Ahmed Beyoub (France) | Mardi 17 Janvier 2017 à 19h 49m |