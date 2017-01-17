Publié le:2017-01-17 19:36:41
مونديال فرنسا 2017 - تونس - سلوفينيا 28/28
Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره السلوفيني 28/28 اليوم في ماتز في اطار الجولة الرابعة ضمن مونديال فرنسا 2017 ( المجموعة الثانية) وتقدم منتخب سلوفينيا 13/15 في الشوط الاول
Publié le:2017-01-17 19:36:41
Publié le:2017-01-17 19:36:41
festival-367737eb86abdd96955746b345d9a6d4-2017-01-17 19:36:41
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Par:ammar (Tunisia )
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