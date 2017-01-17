''ننتظر مباراة اجوار مفتوحة على جميع السيناريوهات ''(صحفيون جزائريون)

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 19:14:39

- اكد عدد من الصحفيين الجزائريين المتواجدين بمدينة فرانسفيل لتغطية مشاركة منتخب "الخضر" في نهائيات كاس امم افريقيا الغابون 2017 ان "مباراة الاجوار التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الجزائري يوم الخميس القادم في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ستكون مفتوحة على جميع السيناريوهات و ان نتيجتها النهائية تلوح مؤثرة لتحديد مشوار المنتخبين على حد السواء في النهائيات"واشار سعيد فلاك صحفي بجريدة الهداف الجزائرية في تصريح لمبعوث "وات" الى فرانسفيل الى ان "لقاء الخميس القادم سيكون ناريا بين تشكيلتين لا خيار امامهما سوى الفوز اذ ان المنتخب التونسي بعد هزيمته في لقاء السنيغال سيسعى الى رد الفعل لان اي عثرة جديدة قد ترمي به خارج المسابقة مستعينا بالاداء الهجومي الجيد الذي قدمه خلال الشوط الثاني للقاء السنيغال مع استغلال ثقل الدفاع الجزائري".واضاف فلاك ان "الاهداف ستكون حاضرة في المباراة المرتقبة باعتبار اهمية نتيجتها النهائية على المنتخبين وفي ظل اسلوب لعب متشابه".وقال الصحفي الجزائري ان "لاعبي منتخب الخضر عازمون على تدارك نتيجة التعادل الاخيرة ضد زمبابوي بعد اجتماعهم مع رئيس الجامعة الجزائرية للعبة و ننتظر مردود افضل بكثير ضد المنتخب التونسي حيث تعود زملاء رياض محرز على ردة الفعل في المباريات الثانية وهو ما حصل في نهائيات 2010 و 2015 وتمنى رئيس قسم الرياضة بجريدة الخبر الجزائرية رضا عباس لوكانت ظروف مباراة يوم الخميس القادم افضل من الوضعية الراهنة الا ان تعادل الجزائر و هزيمة تونس تجعل كلاهما امام حتمية الانتصار حيث ستكون المباراة بمثابة دربي من اعلى طراز قد تحسمه جزئيات بسيطة " وتابع ان "لاعبي المنتخب الجزائري تحدثوا فيما بينهم بعد لقاء الزمبابوي كما كان لهم اجتماع مع رئيس الجامعة و المدرب جورج ليكنس وقد بلغتهم الانتقادات الواسعة للشارع الرياض الجزائري واعتقد ان هناك عزم للظهور بوجه مغاير امام تونس وخاصة تقديم وجه يعكس نجومية اغلب العناصر الجزائرية و لكن المهمة ستكون صعبة لان المنتخب التونسي سيضع كل امكانياته الهجومية لتحقيق الفوز اذ ان نتيجة غير ذلك قد تعصف باماله في المراهنة على احدى البطاقتين المؤهلتين للربع النهائي.وافاد محمد السليماني صحفي بقناة الشروق نيوز الجزائرية ان "اللقاء سيكون صعبا للغاية وستحكمه جزئيات بسيطة والمدرب جورج ليكنس يعرف كل كبيرة و صغيرة عن المنتخب التونسي و هذا ما يخدم مصلحة المنتخب الجزائري من خلال رسم تكتيكي ناجع" واضاف ان "المنتخب الجزائري يشكو من حالة عدم استقرار بفعل تغيير 3 مدربين في ظرف زمني قصير وهو ما انعكس على بدايته المتعثرة في النهائيات و كذلك مسيرته المتذذبة في بداية تصفيات كاس العالم روسيا 2018 " واستدرك السليماني قائلا "المنتخب الجزائري مدعو الى تقديم مستوى افضل لاسيما و ان المنافس لن تكون له خيارات عديدة سوى الانتصار ".واشار جلال يعيش صحفي بقناة الجزائرية الخاصة ان "لقاء الخميس سيكون مفخخا لان كلا المنتخبين سيبحثان عن تحقيق نتيجة ايجابية و الفوز قبل الاداء و اعتقد انه في حال احد المنتخبين الى الدور القادم فسيكون لهما شان في هذه النهائيات" واقر الصحفي الجزائري بان "المنتخب التونسي يتمتع باسبقية طفيفة في المواجهات الثنائية و لكن المنتخب الجزائري قام بمراجعات بعد لقاء الزمبابوي سيظهر بوجه مخالف يوم الخميس القادم باعتبار القيمة الفنية للاعبيه" ويذكر ان المنتخب التونسي الذي يمتلك صفر من النقاط في رصيده بعد هزيمة بثنائية نظيفة امام السنيغال سيواجه نظيره الجزائري الذي تعادل في لقاء الجولة الاولى امام الزمبابوي ويمتلك نقطة واحدة في رصيده.