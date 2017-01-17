صورة اليوم: السفير الفرنسي بتونس يقتني ''المادلينة'' من عند أحد التجار المتجولين أمام مستشفى الشارل نيكول

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 19:05:48

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة للسفير الفرنسي بتونس وهو بصدد اقتناء " المادلينة" من عند تاجر منتصب عشوائيا في أحد طرقات العاصمة.وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول " يبدو أن السفير الفرنسي قد دخل في سياسة تقشف وقام باقتناء المادلينة من عند أحد التجار المتجولين ".