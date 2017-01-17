صورة اليوم: السفير الفرنسي بتونس يقتني ''المادلينة'' من عند أحد التجار المتجولين أمام مستشفى الشارل نيكول

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة بالقول " يبدو أن السفير الفرنسي قد دخل في سياسة تقشف وقام باقتناء المادلينة من عند أحد التجار المتجولين ".
Publié le:2017-01-17 19:05:48
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Par:ammar (Tunisia )
Sur: سقوط مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة