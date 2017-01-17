Publié le:2017-01-17 19:01:57
رسمي : بسام الصرارفي لن يغادر الافريقي
Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - على خلاف ما تداولته الكثير من المواقع و الصحف حول انتقال اللاعب بسام الصرارفي الى نادي نيس الفرنسي ، علمنا من مصادر مطلعة و قريبة من دوائر القرار في النادي الافريقي ان المهاجم الشاب بسام الصرارفي لن يغادر الفريق و سيبقى الى نهاية الموسم الحالي على الاقل . و بلغنا ايضا ان عرض نيس الفرنسي ليس الوحيد و هناك عروض اخرى من ليل و فريق الماني لكن سيتم الحسم فيها اثر نهاية لموسم .
Publié le:2017-01-17 19:01:57
Publié le:2017-01-17 19:01:57
festival-b2c854f53961a9269a2e8ec29a3e50ea-2017-01-17 19:01:57
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