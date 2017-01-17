رسمي : بسام الصرارفي لن يغادر الافريقي

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 19:01:57

- على خلاف ما تداولته الكثير من المواقع و الصحف حول انتقال اللاعب بسام الصرارفي الى نادي نيس الفرنسي ، علمنا من مصادر مطلعة و قريبة من دوائر القرار في النادي الافريقي ان المهاجم الشاب بسام الصرارفي لن يغادر الفريق و سيبقى الى نهاية الموسم الحالي على الاقل . و بلغنا ايضا ان عرض نيس الفرنسي ليس الوحيد و هناك عروض اخرى من ليل و فريق الماني لكن سيتم الحسم فيها اثر نهاية لموسم .