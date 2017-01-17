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Sport

رسمي : بسام الصرارفي لن يغادر الافريقي

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - على خلاف ما تداولته الكثير من المواقع و الصحف حول انتقال اللاعب بسام الصرارفي الى نادي نيس الفرنسي ، علمنا من مصادر مطلعة و قريبة من دوائر القرار في النادي الافريقي ان المهاجم الشاب بسام الصرارفي لن يغادر الفريق و سيبقى الى نهاية الموسم الحالي على الاقل . و بلغنا ايضا ان عرض نيس الفرنسي ليس الوحيد و هناك عروض اخرى من ليل و فريق الماني لكن سيتم الحسم فيها اثر نهاية لموسم .





Publié le:2017-01-17 19:01:57

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Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
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RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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