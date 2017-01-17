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Journaux Sport كأس إفريقيا 2017 : محرز يصف مباراة الجزائر-تونس بالنهائي Mardi 17 Janvier 2017 بــاب نــات - وصف الدولي الجزائري رياض محرز المباراة التي سيلعبها ''الخضر'' أمام تونس الخميس بالنهائي مشددا على ضرورة الفوز بها باعتبار أن المنتخب الجزائري في وضعية غير مريحة بعد الجولة الأولى من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تتواصل بالغابون.

وصرح محرز لراديو مونتي كارلو قائلا : "إنها مباراة محلية ستكون صعبة للغاية سيما وأن طريقة لعب الفريقين تتشابه إلى أقصى الحدود. يمكنني أن أشبه اللقاء بالنهائي. علينا الفوز به خاصة وأننا لم نسجل انطلاقة جيدة في الدورة".



وكان محرز قد جنب المنتخب الجزائري الهزيمة أمام زيمبابوي عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة ال82 وهو الهدف الشخصي الثاني له في المباراة التي انتهت بهدفين لمثليهما.



من جانبه تكبد المنتخب التونسي الهزيمة في مباراته الأولى أمام السنيغال بثنائية نظيفة ما يعني أن الفريقين الجارين سيبحثان عن الفوز يوم الخميس بملعب فرانسفيل (00ر17 س) لإنعاش الحظوظ في سباق التأهل إلى ربع النهائي بعدما قطعت السنيغال خطوة مهمة لافتكاك البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية.

ونفى محرز مسجل أول ثنائية في ''كان-2017'' التي يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة مؤقتا أن تكون له أية طموحات شخصية في هذه الدورة مؤكدا بأن ما يهمه هو "الإنجاز الجماعي وليس الفردي".



واعتبر لاعب ليستر سيتي الإنقليزي المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016 بأنه من الخطأ ترشيح الجزائر أو أي منتخب آخر للظفر باللقب الإفريقي معترفا بصعوبة كل المباريات في كأس إفريقيا.





Publié le:2017-01-17 15:21:19

- وصف الدولي الجزائري رياض محرز المباراة التي سيلعبها ''الخضر'' أمام تونس الخميس بالنهائي مشددا على ضرورة الفوز بها باعتبار أن المنتخب الجزائري في وضعية غير مريحة بعد الجولة الأولى من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تتواصل بالغابون.وصرح محرز لراديو مونتي كارلو قائلا : "إنها مباراة محلية ستكون صعبة للغاية سيما وأن طريقة لعب الفريقين تتشابه إلى أقصى الحدود. يمكنني أن أشبه اللقاء بالنهائي. علينا الفوز به خاصة وأننا لم نسجل انطلاقة جيدة في الدورة".وكان محرز قد جنب المنتخب الجزائري الهزيمة أمام زيمبابوي عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة ال82 وهو الهدف الشخصي الثاني له في المباراة التي انتهت بهدفين لمثليهما.من جانبه تكبد المنتخب التونسي الهزيمة في مباراته الأولى أمام السنيغال بثنائية نظيفة ما يعني أن الفريقين الجارين سيبحثان عن الفوز يوم الخميس بملعب فرانسفيل (00ر17 س) لإنعاش الحظوظ في سباق التأهل إلى ربع النهائي بعدما قطعت السنيغال خطوة مهمة لافتكاك البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية.ونفى محرز مسجل أول ثنائية في ''كان-2017'' التي يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة مؤقتا أن تكون له أية طموحات شخصية في هذه الدورة مؤكدا بأن ما يهمه هو "الإنجاز الجماعي وليس الفردي".واعتبر لاعب ليستر سيتي الإنقليزي المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية الإفريقية لسنة 2016 بأنه من الخطأ ترشيح الجزائر أو أي منتخب آخر للظفر باللقب الإفريقي معترفا بصعوبة كل المباريات في كأس إفريقيا.

festival-56c76cc097fa09e0f808e44a17aa9311-2017-01-17 15:21:19

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Laabed (Tunisia) | Mardi 17 Janvier 2017 à 13h 02m |