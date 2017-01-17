في تونس... يتحول الثلج من نعمة الى نقمة

Mardi 17 Janvier 2017





Publié le:2017-01-17 11:03:45

يقال ان الفقر و الثلج لا يلتقيان ، فكل مناطق الثلج في العالم غنية لانها خصبة و تتحول في فصل الشتاء الى منتجعات سياحية حيث تلبس البياض الناصع ، كما تمارس فيها الرياضات الشتوية خاصة رياضة التزحلق على الجليد . طبعا لا نتحدث فقط عن البلدان الاوروبية و الاسكندنافية و روسيا و امريكا الشمالية بل نتحدث ايضا حتى عن بلداننا العربية مثل لبنان . كل هذه الاوطان لا تلمس فيها اثار الفقر في مناطق الثلج بل تلاحظ مظاهر الرخاء و الترف و انماط السكن الجميلة التي تتماهى مع طبيعة المكان و مناخه .في تونس يلتقي الفقر مع الثلج في مشهد سريالي عجيب و غريب ، و تساقط الثلوج يحول منكقة الشمال الغربي و خصوصا عين دراهم الى منطقة منكوبة تتعالى فيها نداءات الاستغاثة و يموت الناس تحت اكواخهم البدائية بسبب البرد الشديد . يحدث ذلك رغم ان الكثير من التونسيين يحجون الى تلك المناطق للسياحة من اجل حب الاطلاع و الترفيه .لكن ،ما الذي حصل حتى تحول الثلج من نعمة الى نقمة؟يجب ان نكون غير موضوعيين حتى نحمل الدولة مسؤولية كل تلك الفواجع و النكبات .نعم ، تظهر مسؤولية الدولة في توفير البنية التحتية الضرورية من طرقات عصرية و انارة و تهيئة الاراضي و تمهيد الطريق امام الاستثمار الصناعي و الفلاحي و السياحي ، و هذا لم تقم به الدولة منذ فجر الاستقلال الى اليوم عدى بعض المشاريع البسيطة و المحتشمة و لا ننسى اكذوبة صندوق 26-26 الذي تم توظيفه للنهب ،، لا يعود الامر الى نقص في الامكانيات بل الى نقص في الارادة ،، و حتى ابناء تلك المناطق الذين شغلوا مناصب هامة في الدولة ساهموا في تهميشها لان بعضهم خرج من قشرته و هو يعيش بالعاصمة .. هناك رجال اعمال كبار و فلاحين اثرياء من تلك المناطق لكنهم يرفضون الاستثمار فيها و يفضلون الاستثمار في مناطق اخرى،، من ناحية اخرى ، لا يمكن قبول ان تعيش عائلة في كوخ لعقود طويلة خاصة ان سعر الاراضي هناك ليس مرتفعا .. قد يتحجج البعض بموت عشرات الاوروبيين في العواصف الثلجية لكن يتجاهل هؤلاء انهم يموتون لانهم بلا ماوى و مشردين .مساحة تونس ليست كبيرة و لا ينقصها الخبراء و المهندسين ، و ستون عاما بعد الاستقلال كانت كافية لانجاز عشرة مشاريع ضخمة في كامل البلاد في مجالات البنية التحتية و الصناعة و الفلاحة و الاتصالات ، فتقدم البلدان يقاس بشبكات وسائل النقل .. تحتاج تونس الى عقول تفكر في حاضرها و مستقبلها لا الى حملات تسول .كاتب و محلل سياسي