المنتخب المغربي ينهزم أمام منتخب الكونغو الديموقراطية بهدف للاشيء

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 10:32:37

- انهزم المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو الديموقراطية بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، على ملعب أوييم، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة الثالثة، ضمن نهائيات الدورة ال31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم ، التي تحتضنها الغابون إلى غاية يوم 5 فيفري القادم.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونيور كالونغي في الدقيقة 55 .وعن المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الإيفواري، حامل اللقب، مع نظيره الطوغولي بدون أهداف.وعقب هذه الجولة أصبح منتخب الكونغو الديموقراطية يتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متبوعا في المركز الثاني بمنتخبي كوت ديفوار والطوغو بنقطة واحدة فيما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب بدون رصيد .وسيخوض المنتخب المغربي المباراة الثانية ضد نظيره الطوغولي يوم 20 جانفي الجاري فيما سيواجه منتخب كوت ديفوار منتخب الكونغو الديموقراطية .