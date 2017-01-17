المنتخب المغربي ينهزم أمام منتخب الكونغو الديموقراطية بهدف للاشيء

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونيور كالونغي في الدقيقة 55 .
وعن المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الإيفواري، حامل اللقب، مع نظيره الطوغولي بدون أهداف.
وعقب هذه الجولة أصبح منتخب الكونغو الديموقراطية يتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متبوعا في المركز الثاني بمنتخبي كوت ديفوار والطوغو بنقطة واحدة فيما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب بدون رصيد .
وسيخوض المنتخب المغربي المباراة الثانية ضد نظيره الطوغولي يوم 20 جانفي الجاري فيما سيواجه منتخب كوت ديفوار منتخب الكونغو الديموقراطية .
Publié le:2017-01-17 10:32:37
Par:jaket (Tunisia )
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