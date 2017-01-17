5 قتلى بينهم اربعة اجانب في اطلاق نار داخل ملهى ليلي في المكسيك

Mardi 17 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-17 08:46:00

- اطلق رجل على الاقل ليلة الاحد الاثنين النار داخل ملهى ليلي خلال مهرجان موسيقي في بلايا ديل كارمن، المنتجع البحري الشهير في شرق المكسيك، ما ادى الى سقوط خمسة قتلى بينهم اربعة اجانب، كما اعلنت سلطات المدينة الاثنين.وقال كبير المدعين في ولاية كوينتانا رو، ميغيل انخيل بيش ان كنديين اثنين وايطاليا وكولومبيا بين الضحايا، مرجحا ان يكون سبب اطلاق النار "خلافا بين عدة اشخاص".واضاف ان امرأة قتلت ايضا خلال التدافع الذي تبع اطلاق النار في هذا المنتجع على ساحل الكاريبي.واعلنت حكومة الولاية التي تقع فيها المدينة في بيان انه تم توقيف اربعة اشخاص على علاقة باطلاق النار.واعلن مهرجان الموسيقى ان "ثلاثة عناصر من المكلفين بالامن من قبل المهرجان بين القتلى الخمسة".وكانت رئيسة بلدية سوليداريداد حيث يقع هذا الشاطىء الشهير، كريستينا توريس قالت في وقت سابق ان "شخصا اطلق النار" خلال مهرجان الموسيقى الالكترونية الذي يجتذب سنويا الكثير من الزوار.وبحسب المعلومات الاولى فان اطلاق النار حصل قرابة الساعة الثالثة فجرا (8,00 ت غ) في ملهى بلو باروت الذي كان يستضيف هذا الحدث.