رابح ماجر: حذاري من المنتخب التونسي فهو قادر على التدارك أمام الجزائر

Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 08:42:18

- حذّر اللاعب الدولي الجزائري السابق رابح ماجرمن خطورة المنتخب الوطني التونسي في لقائه القادم أمام المنتخب الجزائري.وقال رابح مادجر "لقد لعب المنتخب التونسي بطريقة جيدة وأظهر أنه يملك مجموعة قوية ومنظمة على مستوى الخطوط الثلاث لكن الحظ لم يكن إلى جانبه".واضاف رابح مادجر "المنتخب التونسي عاد في الشوط الثاني و أظهر إمكانيات بدنية وفنية عالية ،لكن الحظ خانه ولم يتمكن من تسجيل العديد من الكرات التي أتيحت لمهاجميه ".وتابع رابح مادجر " المنتخب التونسي لديه من الإمكانيات ما يؤهله لتدارك الوضع خلال الجولات المقبلة".وكان المنتخب التونسي لكرة القدم استهل نهائيات بطولة الامم الافريقية بهزيمة مخيبة امام نظيره السنغالي صفر/2 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لنهائيات كاس مم افيقيا الغابون 2017 ( المجموعة الاولى ).ودفع المنتخب التونسي ضريبة اخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي عل الوجه الامثل.وانقاد المنتخب التونسي الى هزيمة ستضعه امام رهان صعب في المباراه المقبلة يوم الخميس مع منتخب الجزائري.