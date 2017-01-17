وفاة آخر رائد فضاء مشى على القمر

ويعد سرنان ثالث رائد يجري إيفاده في مهمة إلى الفضاء بعد كل من السوفييتي، أليكسي ليونوف، والأميركي إيد وايت، وتمكن الراحل من مغادرة كبسولته "جيرميني 9" سنة 1966.
وقاد سرنان مركبة "أبولو 17" الفضائية، في ديسمبر 1972، التي كانت آخر بعثة أمريكية مأهولة صوب القمر، فقطع الراحل وقتها، 30 كيلومترا، طيلة 3 أيام على سطحه، واستطاع جمع 100 كيلوجرام من الصخور، بهدف إخضاعها للدراسة على الأرض.
ونعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الراحل، مشيدة بحماسه للاكتشاف الفضائي، وحرصه على مواصلة الولايات المتحدة اهتمامها بالقمر، حتى لا يكون آخر رائد فضاء مشى على سطحه.
Publié le:2017-01-17 08:25:46
Par:Med Maaloul (Germany )
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