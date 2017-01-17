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Culture

وفاة آخر رائد فضاء مشى على القمر

Mardi 17 Janvier 2017
وكالات - توفي أمس الإثنين، رائد الفضاء الأمريكي يوجن سرنان وهو آخر إنسان تمشى على سطح القمر، عن عمر يناهز الـ82 عاما.
ويعد سرنان ثالث رائد يجري إيفاده في مهمة إلى الفضاء بعد كل من السوفييتي، أليكسي ليونوف، والأميركي إيد وايت، وتمكن الراحل من مغادرة كبسولته "جيرميني 9" سنة 1966.

وقاد سرنان مركبة "أبولو 17" الفضائية، في ديسمبر 1972، التي كانت آخر بعثة أمريكية مأهولة صوب القمر، فقطع الراحل وقتها، 30 كيلومترا، طيلة 3 أيام على سطحه، واستطاع جمع 100 كيلوجرام من الصخور، بهدف إخضاعها للدراسة على الأرض.
ونعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الراحل، مشيدة بحماسه للاكتشاف الفضائي، وحرصه على مواصلة الولايات المتحدة اهتمامها بالقمر، حتى لا يكون آخر رائد فضاء مشى على سطحه.




Publié le:2017-01-17 08:25:46

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1 de 1 commentaires pour l'article 137009

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 09h 18m |           
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) سورة العنكبوت .



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