وقالت ماجدولين الشارني في تصريح لقناة نسمة أن هناك قضاء في تونس ومن له مؤيدات على تصريحاته فليتوجه اليه, مشيرة الى أنه تّم فتح تحقيق اداري في تصريحات ليلى الحداد.
وفي علاقة بتصريحات الأمين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر في برنامج لمن يجرؤ فقط والتي قال فيها أن الاسم الحقيقي لوزيرة الشباب والرياضة هو مبروكة وليس ماجدولين ; استظهرت وزيرة الشباب والرياضة ببطاقة تعريفها الوطنية التي تؤكد أن اسمها هو ماجدولين قائلة " حتى اسم مبروكة حلو برشة المهم النساء التي تاقف لتونس".
Publié le:2017-01-17 08:13:52
Par:Med Maaloul (Germany )
Sur:ماجدولين الشارني ترّد على ليلى الحداد و تسخر من عدنان منصر