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Journaux Médias ماجدولين الشارني ترّد على ليلى الحداد و تسخر من عدنان منصر Mardi 17 Janvier 2017 بــاب نــات - نقت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني يوم الاثنين 16 جانفي الاتهامات التي وجههتها لها محامية عائلات شهداء الثورة ليلى الحداد حول تخصيصها لثلاثة معينات منزلية لعائلتها على حساب المال العام.



وقالت ماجدولين الشارني في تصريح لقناة نسمة أن هناك قضاء في تونس ومن له مؤيدات على تصريحاته فليتوجه اليه, مشيرة الى أنه تّم فتح تحقيق اداري في تصريحات ليلى الحداد.

وفي علاقة بتصريحات الأمين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر في برنامج لمن يجرؤ فقط والتي قال فيها أن الاسم الحقيقي لوزيرة الشباب والرياضة هو مبروكة وليس ماجدولين ; استظهرت وزيرة الشباب والرياضة ببطاقة تعريفها الوطنية التي تؤكد أن اسمها هو ماجدولين قائلة " حتى اسم مبروكة حلو برشة المهم النساء التي تاقف لتونس".









Publié le:2017-01-17 08:13:52

- نقت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني يوم الاثنين 16 جانفي الاتهامات التي وجههتها لها محامية عائلات شهداء الثورة ليلى الحداد حول تخصيصها لثلاثة معينات منزلية لعائلتها على حساب المال العام.وقالت ماجدولين الشارني في تصريح لقناة نسمة أن هناك قضاء في تونس ومن له مؤيدات على تصريحاته فليتوجه اليه, مشيرة الى أنه تّم فتح تحقيق اداري في تصريحات ليلى الحداد.وفي علاقة بتصريحات الأمين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر في برنامج لمن يجرؤ فقط والتي قال فيها أن الاسم الحقيقي لوزيرة الشباب والرياضة هو مبروكة وليس ماجدولين ; استظهرت وزيرة الشباب والرياضة ببطاقة تعريفها الوطنية التي تؤكد أن اسمها هو ماجدولين قائلة " حتى اسم مبروكة حلو برشة المهم النساء التي تاقف لتونس".

festival-3538c7d0d3c09a64652ecccc7971d5ae-2017-01-17 08:13:52

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