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ماجدولين الشارني ترّد على ليلى الحداد و تسخر من عدنان منصر

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - نقت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني يوم الاثنين 16 جانفي الاتهامات التي وجههتها لها محامية عائلات شهداء الثورة ليلى الحداد حول تخصيصها لثلاثة معينات منزلية لعائلتها على حساب المال العام.

وقالت ماجدولين الشارني في تصريح لقناة نسمة أن هناك قضاء في تونس ومن له مؤيدات على تصريحاته فليتوجه اليه, مشيرة الى أنه تّم فتح تحقيق اداري في تصريحات ليلى الحداد.
وفي علاقة بتصريحات الأمين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر في برنامج لمن يجرؤ فقط والتي قال فيها أن الاسم الحقيقي لوزيرة الشباب والرياضة هو مبروكة وليس ماجدولين ; استظهرت وزيرة الشباب والرياضة ببطاقة تعريفها الوطنية التي تؤكد أن اسمها هو ماجدولين قائلة " حتى اسم مبروكة حلو برشة المهم النساء التي تاقف لتونس".




Publié le:2017-01-17 08:13:52

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2 de 2 commentaires pour l'article 137007

Med Maaloul  (Germany)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 09h 38m |           
الشمال الغربي ديما مهمش و محقور و وقت اللي يعطيوه بلاصة في الحكومة تجينا ها المناظر... 4 ولايات ما إختاروا منها كان ها الكارثة!

Moezz  ()  |Mardi 17 Janvier 2017 à 09h 06m | Par           
ما فهمتش شنوة المشكل مبروكة خديجة عايشة....كلها اسماء المعارض يلزم يعرف يسكت ويعرف يتكلم الاعتماد على الفايسبوك بالنسبة للسياسين كارثة بالنسبة لحكاية الخدم والسيارات فلا اظن ان احد من المسوولين يغامر بسمعته وخاصة وهو يعلم بان كل حركاته محل نقد وحراسة لا تعتمدوا على الفايسبوك والجرائد الالكترونية كمصادر خبر فهذا قاتل بالنسبة للسياسيين



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Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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