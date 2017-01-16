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Monde

السلطات التركية تعتقل منفذ هجوم ليلة رأس السنة على ملهى ليلي باسطنبول

Lundi 16 Janvier 2017
وكالات - أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الاثنين 16 جانفي، بأن قوات الأمن في البلاد ألقت القبض على منفذ الهجوم على ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة.

وأوضحت الوسائل أن الشرطة تمكنت من اعتقال الرجل في إطار عملية أمنية نفذت في اسطنبول، مساء الاثنين.



Publié le:2017-01-16 22:58:40

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