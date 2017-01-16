السلطات التركية تعتقل منفذ هجوم ليلة رأس السنة على ملهى ليلي باسطنبول

وأوضحت الوسائل أن الشرطة تمكنت من اعتقال الرجل في إطار عملية أمنية نفذت في اسطنبول، مساء الاثنين.
Publié le:2017-01-16 22:58:40
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Par:KhNeji (Tunisia )
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